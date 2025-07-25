Dijital halı pazarında Cool Halı’nın başarı hikâyesi

Dijital kanallarla 2019 yılında sektöre giriş yapan Cool Halı, kısa sürede elde ettiği başarıyla Türkiye'de önde gelen markalardan biri haline geldi. Uluslararası pazarlarda da etkinliğini artıran marka, Rusya, İrlanda ve Romanya'da güçlü adımlar attıktan sonra şimdi Almanya pazarına açılmak için son hazırlıklarını tamamlıyor.

Türkiye’de halı sektörü son yıllarda dijitalleşmenin etkisiyle yeniden şekillenirken, Cool Halı bu alanda dikkat çeken markalardan biri oldu. 2019 yılında İnegöl merkezli olarak dijital platformlarda faaliyete geçen marka, geleneksel satış kanallarından farklı bir yol çizerek geniş bir müşteri kitlesine ulaştı.

KURUCU GÖZÜNDEN DİJİTAL BAŞARI

Markanın kurucu ortağı Muhittin Yıldırım, dijital stratejinin bu büyümedeki rolüne dikkat çekerek şunları söyledi: “Biz ilk günden itibaren fiziksel mağazacılığın yerine dijital kanalları seçtik. Bu tercihimiz, hızlı ve sürdürülebilir büyümeyi sağladı. E-ticarette doğru hamleleri yapmak, başarımızı destekleyen temel faktörlerden biri oldu.”

ÜRÜN GRUPLARINDA ÖNE ÇIKAN KALİTE VE ÇEŞİTLİLİK

Özellikle Cool Halı’nın geniş ürün yelpazesi içinde bazı kategoriler öne çıkıyor. Salon halıları estetik tasarımları ve dayanıklı yapılarıyla tüketicilerin beğenisini kazanıyor. Mutfak halısı modelleri ise kullanım kolaylığı, temizlik avantajı ve fonksiyonelliği ile dikkat çekiyor. Sisal halı koleksiyonları ise zarif ve modern tasarımlarıyla minimalist yaşam tarzını benimseyen kullanıcıların tercihleri arasında yer alıyor.

ULUSLARARASI PAZARLARDA ETKİNLİK

Cool Halı’nın büyüme hikâyesi yalnızca Türkiye pazarı ile sınırlı kalmadı. Marka, ihracat hamleleriyle uluslararası arenada da etkisini artırdı. Rusya, İrlanda ve Romanya gibi ülkelerde kullanıcı beklentilerine uygun özel koleksiyonlar geliştiren Cool Halı, bu pazarlarda önemli başarılar elde etti.

ALMANYA PAZARI İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

Markanın yeni hedefi, Avrupa'nın önemli tüketici pazarlarından Almanya’ya odaklanmak. Cool Halı, Almanya’ya yönelik olarak kapsamlı dijital altyapı çalışmaları, lojistik planlamalar ve ürün geliştirme süreçlerini büyük ölçüde tamamladı. Marka özellikle kaymaz tabanlı, yıkanabilir mutfak halısı modelleri ve modern tasarımlı sisal halılar ile Alman tüketicilere ulaşmayı hedefliyor.

GELECEK VİZYONU VE KÜRESEL MARKA OLMA HEDEFİ

Cool Halı’nın gelecek planlarını paylaşan Muhittin Yıldırım, şunları ifade etti: “Türkiye’de dijital halı sektöründe liderliği sağlamlaştırmak ve uluslararası arenada da güçlü bir marka kimliği oluşturmak istiyoruz. Çevreye duyarlı üretim süreçleriyle sürdürülebilir büyümeyi hedefledik ve bu doğrultuda çalışmalarımıza devam edeceğiz.” Cool Halı, belirlediği stratejik planlamalarla Türkiye’den dünyaya açılan bir marka olarak yükselmeye devam ediyor.