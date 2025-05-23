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Tunceli Valisi Tekbıyıkoğlu için veda videosu! İçişleri Bakanlığının emrine alınmıştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Tunceli Valisi Tekbıyıkoğlu için veda videosu! İçişleri Bakanlığının emrine alınmıştı
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İçişleri Bakanlığı'nın tarafından merkeze alınan Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu için valilik personeli tarafından hazırlanan video gündem oldu. Vali Tekbıyıkoğlu, "Her yolculuğun bir sonu var. Bizim Tunceli’deki yolculuğumuz burada nihayete erdi. Hakkınızı helal edin. Valilik görevi süresince de Tunceli’yi renklendirmeye çalıştım" dedi.

İçişleri Bakanlığının emrine alınan Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu için valilik personeli veda videosu hazırladı.

Vali Tekbıyıkoğlu’nun merkeze alınmasının ardından valilik personeli tarafından veda videosu yayınlandı. Videoda Tekbıyıkoğlu’nun ilçede yaptığı ziyaretleri, çalışmaları ve veda konuşmasına yer aldı.

Tunceli Valisi Tekbıyıkoğlu için veda videosu! İçişleri Bakanlığının emrine alınmıştı - 1. Resim

VALİ TEKBIYIKOĞLU'NDAN DUYGUSAL VEDA

Tekbıyıkoğlu, konuşmasında, "Her yolculuğun bir sonu var. Bizim Tunceli’deki yolculuğumuz burada nihayete erdi. Hakkınızı helal edin. Valilik görevi süresince de Tunceli’yi renklendirmeye çalıştım" dedi.

Tunceli Valisi Tekbıyıkoğlu için veda videosu! İçişleri Bakanlığının emrine alınmıştı - 2. Resim

Videonun sonuna ise, "Bu video görev süresince Tunceli’ye katkılarıyla iz bırakan valimize bir veda ve teşekkür hediyesi olarak Tunceli Valiliğinin armağanıdır" notu düşüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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