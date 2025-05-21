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İçişleri Bakanlığı açıkladı: Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu merkeze çekildi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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İçişleri Bakanlığı açıkladı: Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu merkeze çekildi
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanlığı, Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu'nun bakanlık emrine alındığını yerine Vali Yardımcısı Ertuğrul Aslan'ın vekalet edeceğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, Tunceli'de valilik koltuğuna Ertuğrul Aslan'ın oturduğunu duyurdu. 

Bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Tunceli Valisi Sayın Bülent Tekbıyıkoğlu, İçişleri Bakanlığı emrine alınmıştır.

Tunceli Valiliğine, Vali Yardımcısı Sayın Ertuğrul Aslan vekâleten görevlendirilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur"

KASIM AYINDA ATANMIŞTI

Bülent Tekbıyıkoğlu, DEM Partili Tunceli Belediyesi’ne 22 Kasım 2024’te kayyum olarak atanmıştı.

DEM Partili Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak’a, yargılandığı davalarda “terör örgütüne üye olma” suçlamasıyla 6 yıl 3’er ay hapis cezası verilmişti.

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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