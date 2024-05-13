Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak'a terör soruşturması

DSP lideri Aksakal ile tartışan DEM Partili Sakık'tan Meclis bahçesinde PKK güzellemesi: Sen dağların hizmetçisi olamazsın

DSP lideri Aksakal ile tartışan DEM Partili Sakık'tan Meclis bahçesinde PKK güzellemesi: Sen dağların hizmetçisi olamazsın

Sur Belediyesi'nde Atatürk ve Erdoğan'a hakaret eden DEM Partili gözaltında

Sur Belediyesi'nde Atatürk ve Erdoğan'a hakaret eden DEM Partili gözaltında

DEM Partili Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak hakkında başlatılan soruşturma nedeniyle ifadeye çağrıldı. Konak, 31 Mart seçimleri öncesinde yaptığı bazı konuşmalarda terör örgütü propagandası yapmakla suçlanıyor.

DEM Partili Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak hakkında 31 Mart seçimleri öncesi konuşmalarda terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan soruşturma kapsamında Konak ifade verecek.

NE OLMUŞTU?

Mardin Büyükşehir Belediye Meclisinin açılışında İstiklal Marşı’nın okutulmamış, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Meclisinin açılışında ise Türk bayrağı kaldırılmıştı. Ayrıca Diyarbakır Sur Belediyesi'nin mazbata töreninde, Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret edilmişti. Bu skandallara tepki yağarken olaylarla ilgili soruşturma başlatılmıştı.

MHP lideri Bahçeli de yaşananlara tepki gösterip, "Türk bayrağını kabullenemeyen şerefsizlerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından derhal çıkarılması tarihe, ecdada, vatana ve millete namus borcudur" demişti.

ERDOĞAN DA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan da DEM Parti yönetimindeki Diyarbakır ve Mardin Büyükşehir Belediyelerinde yaşanan skandallara tepki göstermişti. Erdoğan, "Türkiye'de hepimizi temsil eden değerler vardır. Birliğimize ve bütünlüğümüze böylesine kışkırtıcı eylemlerle el uzatmaya kalkanlara bundan önce hukuk zemininde hangi cevap verildiyse aynısının ortaya konması sürpriz olmaz." demişti.