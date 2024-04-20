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Sur Belediyesi'nde Atatürk ve Erdoğan'a hakaret eden DEM Partili gözaltında

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

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Diyarbakır Sur Belediyesi mazbata töreni sonrasında makam odasında bulunan Atatürk ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın fotoğraflarına yönelik hakaret eden DEM Partili U.G. adlı şüpheli gözaltına alındı.

DEM Parti'nin kazandığı Diyarbakır'daki Sur Belediyesi'nde düzenlenen mazbata töreni sonrasında skandal görüntüler kaydedilmişti. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı da Sur Belediyesi'nde Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğraflarına yönelik hakaret içeren sözlerle ilgili soruşturma başlattı.

"ASLA MÜSAADE EDİLMEYECEK"

Yaşananlar büyük tepki çekerken Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Diyarbakır Sur Belediyesi makam odasında, DEM Parti yöneticileri tarafından Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içeren sözler sarf edilmesi nedeniyle Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatılmıştır. Ülkemizin birlik ve beraberliğini hedef alan, huzur ortamını bozmaya çalışan hiçbir olumsuz girişime asla müsaade edilmeyecektir." dedi.

GÖZALTINA ALINDI

Şahsın gözaltına alındığını duyuran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise şu paylaşımı yaptı: "Diyarbakır Sur Belediyesi Mazbata Töreni sonrasında, makam odasında bulunan Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın fotoğraflarına yönelik hakaret içeren sözler sarf eden U.G. adlı şüpheli, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'müzce gözaltına alınmıştır."

Diyarbakır Sur Belediyesi'nde Atatürk ve Erdoğan'a hakaret eden şahıs gözaltında - 1. Resim

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Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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