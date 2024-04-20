AK Parti'den Sur Belediyesi'ndeki skandala sert tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Sur Belediyesi'nde soruşturma başlatılan skandalla ilgili açıklama yaptı. Çelik, "Bazı DEM Parti yöneticilerinin Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e, devletimizin ve milletimizin birliğini temsil eden Sn Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, bağımsızlığımızın sembolü şanlı Bayrağımıza ve İstiklal Marşımıza yönelik çirkin yaklaşımları asla kabul edilemez." dedi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, Sur Belediyesinde mazbata töreni sonrasında, makam odasındaki Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğraflarına yönelik hakaret içeren sözlerle ilgili soruşturma başlatıldı.

"ASLA MÜSAADE EDİLMEYECEK"

Yaşananlar büyük tepki çekerken Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Diyarbakır Sur Belediyesi makam odasında, DEM Parti yöneticileri tarafından Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içeren sözler sarf edilmesi nedeniyle Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatılmıştır. Ülkemizin birlik ve beraberliğini hedef alan, huzur ortamını bozmaya çalışan hiçbir olumsuz girişime asla müsaade edilmeyecektir." dedi.

AK PARTİ'DEN İLK TEPKİ

Öte yandan Sur'daki skandala AK Parti'den de tepki geldi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, şunları söyledi: "Bazı DEM Parti yöneticilerinin Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e, Devletimizin ve milletimizin birliğini temsil eden Sn Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, bağımsızlığımızın sembolü şanlı Bayrağımıza ve İstiklal Marşımıza yönelik çirkin yaklaşımları asla kabul edilemez.

Siyaset alanı meşru bir alandır. Meşru alan içinde hareket etme yetkisi almış olanlar, yetkilerini gayrı meşru yaklaşımlar için kullanmazlar. Söz konusu çirkin yaklaşımlar içerisinde olanlara karşı tavrımız ve duruşumuz nettir. Cumhuriyetimizin ve demokrasimizin değerlerini savunmaya ve bunlara dönük saldırılara karşı durmaya devam edeceğiz."