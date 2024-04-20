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Haberler > Gündem > DEM Parti yöneticileri için karar verildi: Diyarbakır Sur Belediyesi için müfettiş devrede

DEM Parti yöneticileri için karar verildi: Diyarbakır Sur Belediyesi için müfettiş devrede

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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DEM Parti yöneticileri için karar verildi: Diyarbakır Sur Belediyesi için müfettiş devrede

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

DEM Parti yöneticilerinin, Diyarbakır Sur Belediyesi mazbata töreni sonrasında, makam odasında bulunan Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın fotoğraflarına yönelik hakaret içeren sözleriyle ilgili müfettiş görevlendirildi.

Ayrıntılar hazırlanıyor...

 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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