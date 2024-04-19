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DEM Parti'nin kazandığı Diyarbakır'da skandal! Belediye meclisindeki Türk bayrağı kaldırıldı

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DEM Parti&#039;nin kazandığı Diyarbakır&#039;da skandal! Belediye meclisindeki Türk bayrağı kaldırıldı

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31 Mart'ta DEM Parti adayı Serra Bucak'ın görevi devraldığı Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ndeki skandal ortaya çıktı. Son toplantıda, Belediye Meclisi'ndeki Türk bayrağının kaldırıldığı görüldü.

31 Mart yerel seçimlerinde DEM Parti'nin kazandığı Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nde yaşanan bir skandal ortaya çıktı.

MECLİSTEKİ TÜRK BAYRAĞI KALDIRILDI

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin ilk toplantısında konuşan Eş Başkan Serra Bucak, katılımcı, çoğulcu, çok kültürlü bir anlayışla çalışmak istediklerini belirterek, “Bizler, birlikte başarmak istiyoruz, bu başarıya önümüzdeki beş yıl birlikte imza atmak istiyoruz ve Diyarbakır halkına birlikte layık olmak istiyoruz” ifadelerini kullandı. Belediyenin sosyal medya hesabından paylaşılan karelerde ise salondaki Türk bayrağının kaldırıldığı görüldü.

DEM Parti'nin kazandığı Diyarbakır'da skandal! Belediye meclisindeki Türk bayrağı kaldırıldı - 1. Resim

ÖNCEKİ YILLARDA TÜRK BAYRAĞI VARDI...

Öte yandan önceki yıllara ait fotoğraflarda belediye meclisinde Türk bayrağının olduğu görülüyor.

DEM Parti'nin kazandığı Diyarbakır'da skandal! Belediye meclisindeki Türk bayrağı kaldırıldı - 2. Resim

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