Kapısını DEM'lilere kapatmıştı! Burcu Köksal neşteri vurdu, AK Parti'den tepki geldi

Yerel seçim öncesinde "kapım DEM Parti hariç herkese açık olacak" diyerek CHP içinde krize yol açan Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, seçimi kazanmasının ardından ilk işi belediye kadrosuna neşteri vurmak oldu. Seçim öncesinde "hiçbir işçi işten çıkarılmayacak" sözü veren Köksal'a AK Parti'den tepki gecikmedi. AK Parti'li Özkaya, "verdiği sözlerin tam tersini yapmaya başladı" diyerek tepki gösterdi.

Türkiye, bir seçimi daha geride bıraktı... 31 Mart Yerel Seçimlerinde CHP uzun bir aradan sonra ilk kez birinci parti olarak ayrıldı. Belediye başkanları mazbatalarını alarak görevlerine başladı. Seçim öncesinde "kapım DEM Parti hariç herkese açık olacak" diyerek CHP içinde krize yol açan Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, seçimi kazandıktan sonra yaptıklarıyla gündeme bomba gibi düştü.

CHP'Lİ BELEDİYE LİYAKATLİ ÇALIŞANLARI SÜRGÜN EDİYOR

Köksal, mazbatasını alır almaz ilk iş olarak belediyenin müdürlük kadrosunda değişikliğe gitti. Köksal'a AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya'dan tepki geldi. Özkaya, Köksal'ın "liyakatli, ehliyetli çalışanları sürgün ettiğini" söyledi.

AK Parti Afyonkarahisar milletvekilleriyle Meclis'te düzenlediği basın toplantısında konuşan Ali Özkaya Köksal'ın seçim sürecinde "Size anne sözü veriyorum, hiçbir işçi işten çıkarılmayacak, kimseye mobing yapılmayacak, kimse ekmeğinden edilmeyecek." dediğini hatırlattı.

GELİR GELMEZ HEPSİNİ SÜRDÜ

Özkaya, "Gelir gelmez ilk iş olarak birçok birimin müdürü, başkan yardımcılarının tamamını görevden aldı; hepsini belediyenin girişindeki zabıta karakoluna sürdü. Bütün müdürler, başkan yardımcıları zabıta memurlarıyla birlikte sıkış tıkış ayakta duruyorlar. Bu insan haklarına aykırıdır, bu mobingtir, insanlıkla bağdaşmayan bir davranıştır." dedi.

"Ne liyakat ne ehliyet; Burcu Köksal, geldiği gün insanları başka yerlere sürdü." ifadesini kullanan Özkaya, "Kent konseyinin birim müdürünü, makine mühendisini, park bahçeler müdürlüğüne beden işçisi olarak gönderiyor. Kadın kültür evinin kurucusu iki üniversite mezunu bir hanımefendiyi bulaşıkhaneye gönderiyor. Köksal liyakatli, ehliyetli çalışanları sürgün ediyor, mobing yapıyor." diye konuştu.

BÖCEK VARSA, BANKAMATİK MEMURU VARSA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNSUN

Haksızlığa uğrayan memurların, işçilerin yanında olacaklarını ifade eden Özkaya, "Belediyede böcek varmış... Böcek varsa savcılığa gitsin suç duyurusunda bulunsun. 'Bankamatik memuru var' diyorsa savcılığa suç duyurusunda bulunsun. Çalışma barışını bozmasın. Ana sözü verdiyse sözüne sadık olsun, zulümden vazgeçsin." görüşünü dile getirdi.

BU NASIL ANNE SÖZÜ?

AK Parti Afyonkarahisar İbrahim Yurdunuseven, "Burcu Köksal'ın mobing ve sürgün yaptığını" söyleyerek, "Bu nasıl anne sözüdür?" ifadesini kullandı.

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hasan Arslan da "Liyakatini tartmadan kısa süre içerisinde insanları sürgün etmesi çalışma barışını bozuyor. Afyon'un, çalışanların huzurunu bozuyor. İnşallah bu eylemlerinden vazgeçer. 'Bankamatik memurları' diyerek herkesi töhmet altında bırakmak doğru değil." değerlendirmesinde bulundu.