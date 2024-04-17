CHP’nin 'ırkçı tavrı' öğrencileri korkuttu! Türkiye’de eğitim gören yabancı gençler diken üstünde

Kilis ve Uşak’ın CHP’li başkanları ilk iş sığınmacıları hedefe koydu. Tanju Özcan, Bolu’daki yabancı öğrencileri göndermek üzere düğmeye bastı. Eğitim için Türkiye’yi seçen üniversiteli gençler, endişe ve korku içinde yaşıyor...

HABER MERKEZİ İSTANBUL - Yerel seçimlerin ardından birçok şehrin yönetimi değişti. Yıllarca AK Parti idaresinde olan şehirler, CHP’li başkanların idaresine geçti. Ancak, CHP’li bazı belediye başkanlarının popülizm kokan ilk icraatları toplumun genelinin tepkisini çekti. Özellikle Türkiye’nin toplumsal huzuru için ciddi tehdit arz eden ırkçılık ve yabancı düşmanlığı gibi alanlarda atılan adımlar endişeye yol açtı. 22 yıl boyunca AK Parti tarafından yönetilen Kilis’te yeni başkan Hakan Bilecen koltuğa oturur oturmaz Arapça tabelaları temizlemek için düğmeye bastı.

“TABELA BÖLÜCÜLÜĞÜ” BAŞLADI

Birçok şehirde İngilizce başta olmak üzere farklı lisanlardaki tabelalara dokunulmazken Kilis’te “tabela bölücülüğü” yapıldı. Zabıta ekipleri, Arapça tabela ve posterleri tek tek tespit ederek söktü. Yabancı düşmanlığı kokan ikinci adım Uşak’tan geldi. CHP’li Belediye Başkanı Özkan Yalım, şehirdeki sığınmacılara ait dükkânları mühürlemek için harekete geçti. Yalım, zabıtaların ‘ruhsatsız ve iş yeri açma izni yok’ diyerek mühürlediği dükkânları tek tek inceledi. Belediye Başkanı, ekiplerine mührün kırılıp kırılmadığıyla ilgili takibin “mutlaka” yapılması talimatını verdi. Mührün kırılması hâlinde savcılığa suç duyurusunda bulunulacağı belirtildi.

YABANCIYA ASTRONOMİK ZAM!

En dikkat çekici adım ise Bolu’dan geldi. Yabancıları hedef alan icraatları ile tanınan Belediye Başkanı CHP’li Tanju Özcan “Yabancı öğrencilerin otobüs biletlerine astronomik bir zam yapacağız. Onun dışında neler yapabileceğimizi kendi aramızda tartışıyoruz” dedi. Özcan’ın Türkiye’de eğitim gören gençlere yönelik sözleri bu kadarla sınırlı kalmadı. Prof. İbrahim Kürtül’ün, Karabük Üniversitesinden Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesine atanması Tanju Özcan’ı rahatsız etti. Karabük Üniversitesindeki yabancı öğrenci sayısının fazlalığını bahane eden Özcan “Bolu’yu Karabük yaptırmam” şeklinde konuştu.

SOSYAL MEDYADAN HAKARET

Karabük Üniversitesinin öğrenci sayısının yüzde 50’sinin yabancı olduğunu öne süren Tanju Özcan, bu durumdan Prof. Dr. Kürtül’ü sorumlu tuttu. 2019’da Bolu’da 306 olan yabancı öğrenci sayısının 3 bin 234’e çıktığını belirten Özcan “Ben bu işin peşini bırakmam” sözleriyle de misafir gençleri hedefe koydu. Dünyanın birçok ülkesi yabancı öğrencileri çekmek için kampanyalar düzenlerken bizde kasten tırmandırılan ırkçı yaklaşımlar Türkiye’nin imajına ve ekonomisine zarar veriyor. CHP’li yerel yöneticilere destek veren gruplar, sosyal medya üzerinden bu gençleri hedef almaya ve hakaret yağdırmaya başladı. Ülkemizde eğitim için bulunan uluslararası öğrenciler, tehlikeli bir kampanyanın mezesi hâline getirildi. İnternette yabancı öğrencilerin diploma törenindeki görüntülerinden yola çıkılarak “Türkiye işgal ediliyor” yalanı bile pompalandı.

3 MİLYAR DOLAR TEHLİKEDE

OECD verilerine göre dünyada 8 milyon uluslararası öğrenci var. Yabancı öğrenciler, 100 milyar dolarlık bir pazar oluşturuyor. 300 binden fazla yabancı genci misafir eden Türkiye de bu pastadan 3 milyar doları aşkın kazanç sağlıyor. Ayrıca, eğitimlerini tamamlayıp ana vatanlarına dönen bu öğrenciler, kendi ülkelerinde ciddi görevler üstlenerek ikili ilişkilerin gelişmesine katkı sağlıyor; Türkiye’nin gönüllü elçiliğini üstleniyor. En fazla yabancı öğrenciyi ağırlayan şehirlerimizden Karabük’te, siyahi gençlerin HIV virüsü yaydığı yalanıyla başlayan ırkçılık, Tanju Özcan’ın ve diğer CHP’li belediye başkanlarının pompaladığı düşmanlıkla birleşti. Son dönemdeki gelişmelerle endişelenen yabancı öğrenciler, CHP’li yerel idarecilerin faşizan tavrıyla daha da panikledi. Bazı gençlerin kendilerini eskisi kadar güvende hissetmedikleri, hatta eğitim hayatlarını yarıda bırakarak Türkiye’den ayrılmayı bile düşündükleri öne sürüldü.