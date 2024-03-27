Tüm Türkiye Karabük Üniversitesi'ni konuşuyor! Yetkililerden iddialara ilişkin son açıklamalar

Türkiye'de en çok yabancı öğrencinin bulunduğu Karabük Üniversitesi'ndeki HPV ve HIV salgını iddiaları gündemdeki yerini korurken yetkililerden son açıklamalar geldi. Üniversite yetkililer, Şubat 2024 itibarıyla yabancı öğrencilere sağlık raporu zorunluluğu getirdiklerini söyledi. İl Sağlık Müdürlüğü, 2024'te sadece bir öğrencide hastalık çıktığını belirtirken emniyet yetkilileri ise fuhuş iddialarının gerçek olmadığını ifade etti. Öğrenciler ve Karabüklüler ise hem tedirgin hem de huzursuz.

Türkiye'de en çok yabancı öğrenci sayısına sahip Karabük Üniversitesi HPV ve HIV iddiaları ile çalkalanıyor. İddiaya göre, Karabük’te eğitim gören yabancı öğrencilerle cinsel birliktelik yaşayan bazı erkek ve kadın öğrenciler hastalık kaptı. Öğrencilerin bazıları HPV bazıları da HIV şüphesiyle hastaneye gittiğini anlattı.

ÜNİVERSİTE YETKİLİLERİ: YABANCI ÖĞRENCİLERE SAĞLIK RAPORU ZORUNLULUĞU GETİRDİK

Hürriyet’e bilgi veren üniversite yetkilileri, yabancı uyruklu öğrencilerle ilgili birçok yeni düzenleme getirdiklerini belirterek, şunları söyledi:

“Bu söylentilerin önüne geçmek için Şubat 2024’te aldığımız karar ile üniversitemize kayıt olmak isteyen tüm yabancı uyruklu öğrencilere Sağlık Kurulu Raporu alma zorunluluğu getirdik. Sağlık Kurulu Raporu almayan veya herhangi bir bulaşıcı hastalık taşıyan öğrenciye kayıtlarımızı kapattık. İkinci bir adım ise daha önce yabancı uyruklu öğrenciler aracı şirketler kullanılarak üniversiteye geliyordu. Bu da çeşitli söylentileri beraberinde getiriyordu. Bunun önüne geçmek için artık aracı şirketleri devre dışı bıraktık. ÖSYM tarafından yapılan TR-YÖS sınavında başarılı olan öğrencilerle üniversite tarafından yapılan sınavda başarı gösteren yabancı uyruklu öğrencileri alıyoruz."

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ: 2024’TE SADECE BİR ÖĞRENCİDE HASTALIK ÇIKTI

İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, iddiaların gerçeği yansıtmadığını, herhangi bir HIV ve HPV vakasında artış olmadığını söyledi. Karabük’te bulaşıcı hastalık sayısının Türkiye ortalamasının altında olduğuna dikkat çeken yetkililer, “Bu konuda üniversite ile birlikte birçok çalışma yürütüyoruz. Taramalar yapıyoruz, yaptığımız çalışmalarda bugüne kadar herhangi bir anormallik görülmedi. 2024 yılında sadece bir yabancı öğrencide bulaşıcı hastalık belirlendi. Bugüne kadarki sayılar da ortalamanın çok altında” ifadelerini kullandı.

YABANCI ÖĞRENCİLER TEDİRGİN

Sosyal medyada söylentilerin yayılması Karabük Üniversitesi’nde okuyan yabancı öğrencileri tedirgin etti. Yabancı öğrenciler, "Böyle bir söylentiyle gündeme gelmemiz bizi üzdü, tedirgin etti. Acaba sokakta, okulda nasıl bir tepki alırız diye korkmaya başladık. Karabük’te bugüne kadar hiçbir olumsuzluk yaşamadık, ilişkilerimiz de iyiydi. Türk öğrencilerle hiç sorun yaşamadık, arkadaşız. Beraber maç yapıyoruz, yemeğe gidiyoruz. Söylentilerin hepsi yalan, doğru olsaydı duyardık. Şimdi bize hastalıklı gibi bakılmasından korkuyoruz” dediler.

TÜRK ÖĞRENCİLER: HEDEF GÖSTERİLMELERİ HİÇ HOŞ DEĞİL

Türk öğrenciler de iddialardan huzursuz olmuş durumda. Öğrencilerden Asım Berk Özden, iddialara ilişkin, "Bugüne kadar hiç duymadım. Yabancı öğrencilerle sürekli bir aradayız. Öyle bir durum olsaydı kesin duyardık” dedi.

Mühendislik bölümü öğrencisi Ahmet Samet Aşkın da, "Bahsedildiği gibi bir bulaşıcı hastalık konusunu da duymadım. Onların hedef gösterilmesi hiç hoş değil" diye konuştu.

KARABÜKLÜLER: SÖYLENTİLER HEM BİZİ HEM DE ÖĞRENCİLERİ HUZURSUZ EDİYOR

Şehir merkezi 135 bin, toplamda ise 250 bin nüfuslu Karabük'teki vatandaşlar da söylentilerden rahatsız. Özellikle esnaf, öğrencinin kent ekonomisine büyük katkı sağladığını belirterek, “Bacasız fabrika olarak görüyoruz. Kentin ekonomisine büyük katkı sağlıyorlar. Üniversite ile birçok mekân açıldı, çok kişi iş imkânına kavuştu. Bu söylentiler hem bizi hem de öğrencileri huzursuz ediyor” diyor.

EMNİYET YETKİLİLERİ: FUHUŞ İDDİALARI GERÇEĞİ YANSITMIYOR

Emniyet yetkilileri ise asayiş olaylarında bir artış olmadığını, Karabük’ün adli vakalarda Türkiye ortalamasının altında kalan bir kent olduğunu söyledi. Yetkililer, üniversite öğrencilerinin, özellikle de yabancı uyruklu kız öğrencilerin fuhuşa sürüklendiği iddialarının ise kesinlikle gerçeği yansıtmadığını belirtti.