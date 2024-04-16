Sancaktepe Belediyesi 2024 Yerel seçimlerinin ardından CHP yönetimine geçti

Sancaktepe Belediyesi hangi parti? Sancaktepe Belediye başkanı kim? Sancaktepe ilçesi 2024 yerel seçimlerinin ardından yaşanan siyasi değişimle gündemde. Yıllardır AK Parti'nin yönetiminde olan Sancaktepe Belediyesi, bu seçimlerde CHP'nin yönetimine geçti. Yeni dönemin başkanı Alper Yeğin, merak konusu oldu. Peki Alper Yeğin kimdir?

Sancaktepe Belediyesi'nin parti kimliği ve başkanıyla ilgili son dönemde yaşanan siyasi değişimler gündemi meşgul ediyor. Uzun yıllar boyunca AK Parti'nin idaresinde olan Sancaktepe Belediyesinin şu an hangi parti yönetiminde olduğu merak konusu.

SANCAKTEPE BELEDİYESİ HANGİ PARTİ?

Sancaktepe Belediyesi'nin hangi partiye ait olduğu da merak ediliyor. Sancaktepe, 15 yıl önce Samandıra, Yenidoğan ve Sarıgazi beldelerinin birleşmesiyle oluşturulmuş bir ilçe. Ancak, son yerel seçimlerde siyasi dengeler değişti ve AK Parti'den CHP'ye geçiş yaşandı. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde ise Alper Yeğin'in CHP'nin adayı olarak %50,59 oy alarak belediye başkanlığını kazandığı görüldü. Diğer partilerin adaylarının oy oranları ise sırasıyla şöyle oldu: AK Parti %41,46, Yeniden Refah Partisi %3,01 ve Zafer Partisi %1,60.

SANCAKTEPE BELEDİYE BAŞKANI ALPER YEĞİN KİMDİR?

Alper Yeğin, 1984 yılında dünyaya geldi. Doğuş Üniversitesi'nden Dış Ticaret Bölümü mezunu olan Yeğin, siyasete atılmadan önce Sancaktepe Belediyesi'nde CHP Meclis Üyesi olarak görev aldı ve 2015-2019 yılları arasında iki dönem CHP Sancaktepe İlçe Başkanlığı yaptı. Ayrıca, İSTAÇ AŞ ve Metro AŞ gibi önemli kurumlarda üst düzey yöneticilik pozisyonlarında bulundu. Evli ve üç çocuk babası olan Yeğin, siyasi ve yönetim deneyimiyle dikkat çekiyor.

Bu değişimle birlikte, Sancaktepe'nin siyasi ve idari yapısında nasıl bir dönüşüm yaşanacağı ve Alper Yeğin yönetiminde ilçenin hangi politikaları izleyeceği merak ediliyor. Sancaktepe halkının ve bölgedeki siyasi aktörlerin, yeni yönetimin performansını yakından takip edeceği belirtiliyor.