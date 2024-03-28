Alper Yeğin kimdir? CHP Sancaktepe Belediye Başkan Adayı Alper Yeğin'in biyografisi

31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri kapsamında Sancaktepe'den aday olan Alper Yeğin'in biyografisi arama motorlarından aratırılıyor. Alper Yeğin kimdir, nerede doğdu, kaç yaşında? Eğitim durumu ve seçim çalışmaları neler? Evli mi? Alper Yeğin'in hayatına dair merak edilen detaylar haberimizde

31 Mart yerel seçimlerine dair birçok konu gündeme taşınmakta. Sancaktepe'den aday olan İlçe Belediye Başkan Adayı Alper Yeğin'in biyografisi merak ediliyor. Alper Yeğin kimdir, memleketi neresi, kaç yılında doğdu? Eğitim durumu nedir, hangi okullardan mezun oldu? Evli mi? Alper Yeğin'in kariyer hayatına ve biyografisine dair merak edilen bilgiler ve detayları sizler için derledik

ALPER YEĞİN KİMDİR?

Alper Yeğin, 1984 yılında Sancaktepe'de dünyaya geldi. 1984 yılından bu yana Sancaktepe'de ikamet etmekte. Mehmetçik Lisesini tamamlayan Alper Yeğin, Doğuş Üniversitesi Dış Ticaret Bölümünden mezun oldu. Yeğin İNŞ. TİC. LTD. ŞTİ. ile çalışma hayatına atıldı. Sancaktepe İş Adamları Derneği kurucu başkanı olarak faaliyetlerde bulunan Yeğin, İstanbul Ticaret Odası meclis üyesi olarak görev almakta.

Erken yaşlarda siyaset alanında faaliyet göstermeye başladı. 2014-2019 yılları arasında Sancaktepe Belediyesi CHP Meclis Üyesi olarak görevini ifa etti. İki dönem CHP Sancaktepe İlçe Başkanlığı görevlerinde bulundu.