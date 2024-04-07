AK Parti'den CHP'ye geçen Sancaktepe belediyesinde "jakuzi" iddiası! Eski başkan sert tepki gösterdi

31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti'den CHP'ye geçen Sancaktepe belediyesinde "jakuzi" iddiası gündeme bomba gibi düştü. Eski Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü iddialar sonrası açıklama yaptı. Döğücü, "İftira atmanın bedelini hem hukuk önünde hem de milletin vicdanında yargılanarak vereceksiniz"

Yerel seçimlerin üzerinden bir hafta geçmeden AK Parti'den CHP'ye geçen Sancaktepe belediyesinde "jakuzi" iddiası gündeme bomba gibi düştü. CHP'ye yakın siyaset bilimci Necati Özkan, eski Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü'nün Sancaktepe Belediyesi’nin başkanlık katına dinlenme odası, jakuzi, yemek odası ve 200 metre kare mutfak yaptırdığı öne sürdü. Söz konusu iddialara Şeyma Döğücü'den açıklama geldi. CHP'li Sancaktepe Belediye Başkan Adayı Alper Yeğin'e seslenen Döğücü, canlı yayın yaparak mevzuyu temizlemesini istedi.

SANCAKTEPE BELEDİYESİNDE JAKUZİ İDDİASI

"Belediyenin başkanlık katında jakuzi bulunduğu" yönündeki iddianın gerçeği yansıtmadığını, konuyu yargıya taşıyacağını bildiren Döğücü sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Bir anneye, bir kadına iftira atmanın bedelini hem hukuk önünde hem de milletin vicdanında yargılanarak vereceksiniz.

İSPATLAMAZSAN SENDEN AŞAĞI İNSAN YOK

Necati Özkan, jakuzi olduğunu ispatlamazsan senden aşağı insan yok.

CANLI YAYINLA MEVZUYU TEMİZLEYİN

Ayrıca mevcut başkana sesleniyorum; jakuzi olduğunu iddia edenlere karşı hemen şimdi başkanlık makamından canlı yayın açarak bu mevzuyu temizlemenizi vicdan ve haysiyetinize havale ediyorum.

Hodri meydan."