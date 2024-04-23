Erdoğan'dan Diyarbakır ve Mardin belediyelerindeki skandala tepki! 'Kayyum' sinyali verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Irak dönüşü sert mesaj: Terörü öyle ya da böyle bitireceğiz, kararlıyız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Irak dönüşü sert mesaj: Terörü öyle ya da böyle bitireceğiz, kararlıyız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti yönetimindeki Diyarbakır ve Mardin Büyükşehir Belediyelerinde yaşanan skandallara tepki gösterdi. Erdoğan, "Türkiye'de hepimizi temsil eden değerler vardır. Birliğimize ve bütünlüğümüze böylesine kışkırtıcı eylemlerle el uzatmaya kalkanlara bundan önce hukuk zemininde hangi cevap verildiyse aynısının ortaya konması sürpriz olmaz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak ziyaretinin ardından çok önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan geçtiğimiz hafta DEM Parti'ye geçen belediyelerdeki skandallara ilişkin de yorumunu yaptı.

"DEĞERLERİMİZE SAYGISIZLIK ETMENİN BİR KARŞILIĞI VAR"

Gazetecinin "Son birkaç gündür DEM Parti'yle ilgili bir tartışma var. Mardin ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyelerinin meclis açılışında İstiklal Marşı'nın okunmadığı ve Bayrağımızın kaldırıldığı iddiaları sebebiyle İçişleri Bakanlığı zaten mülki müfettiş görevlendirdi, bu kamuoyuyla paylaşıldı. Bugün Sayın Bahçeli'nin çok sert eleştirileri vardı. Sizin değerlendirmeleriniz nedir?" şeklindeki sorusuna Erdoğan şu cevabı verdi:

"Bu konuyu İçişleri Bakanlığımız şu anda kapsamlı bir şekilde incelemektedir. Türkiye'de hepimizi temsil eden değerler vardır. Bunları dışlamak, bunlara saygısızlık etmek, birlik ve bütünlüğümüze kastetmek anlamına gelir ve tabii ki hukuk devletinde bunun da bir karşılığı vardır. Bunları daha önce de söyledim. Teröre destek vermek, terörle müşterek hareket etmek şüphesiz ki bizim değerler silsilemize saldırıdır ve bununla ilgili olarak da Anayasanın çok açık hükümleri vardır. Türk'ü de Kürt'ü de Laz'ı da Çerkez'i de diğer gruplar da bu ülkenin hür ve eşit vatandaşlarıdır. Bunu değiştirmeye kimsenin gücü yetmez ve yetmeyecek.

"HUKUKİ ZEMİNDE CEVAP VERMEK SÜRPRİZ OLMAZ"

Birliğimize ve bütünlüğümüze böylesine kışkırtıcı eylemlerle el uzatmaya kalkanlara bundan önce hukuk zemininde hangi cevap verildiyse aynısının ortaya konması sürpriz olmaz. Buna bir defa herkesin hazır olması gerekir. Sayın Devlet Bahçeli’nin yapmış olduğu açıklamalar Anayasa hükmünün icrasından başka bir şey değildir. Aynı durum şu anda benim için de geçerlidir. Anayasa'nın hükümlerini kimler çiğnemeye kalkıyorsa bedelini de ödemeye hazır olmalıdır."

NE OLMUŞTU?

Mardin Büyükşehir Belediye Meclisinin açılışında İstiklal Marşı’nın okutulmamış, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Meclisinin açılışında ise Türk bayrağı kaldırılmıştı. Ayrıca Diyarbakır Sur Belediyesi'nin mazbata töreninde, Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret edilmişti. Bu skandallara tepki yağarken olaylarla ilgili soruşturma başlatılmıştı.

MHP lideri Bahçeli de yaşananlara tepki gösterip, "Türk bayrağını kabullenemeyen şerefsizlerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından derhal çıkarılması tarihe, ecdada, vatana ve millete namus borcudur" demişti.