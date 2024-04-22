Bahçeli'den çok sert 'Sur' tepkisi: Vatandaşlıktan derhal çıkarılsınlar!
Düzenleyen: Seda Çakır / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Politika Haberleri / Türkiye Gazetesi
Diyarbakır Sur Belediyesi'nin mazbata töreninde, Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakarete bir tepki de MHP lideri Bahçeli'den geldi. Bahçeli, "Türk bayrağını kabullenemeyen şerefsizlerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından derhal çıkarılması tarihe, ecdada, vatana ve millete namus borcudur" dedi.
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Düzenleyen: Seda Çakır - Politika
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi