Bahçeli'den çok sert 'Sur' tepkisi: Vatandaşlıktan derhal çıkarılsınlar!

Düzenleyen: Seda Çakır / Kaynak: Türkiye Gazetesi 22 Nisan 2024 13:20 - Güncelleme: 22 Nisan 2024 13:24 - Güncelleme:

Politika Haberleri / Türkiye Gazetesi

Diyarbakır Sur Belediyesi'nin mazbata töreninde, Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakarete bir tepki de MHP lideri Bahçeli'den geldi. Bahçeli, "Türk bayrağını kabullenemeyen şerefsizlerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından derhal çıkarılması tarihe, ecdada, vatana ve millete namus borcudur" dedi.