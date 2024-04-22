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Haberler > Politika > Bahçeli'den çok sert 'Sur' tepkisi: Vatandaşlıktan derhal çıkarılsınlar!

Bahçeli'den çok sert 'Sur' tepkisi: Vatandaşlıktan derhal çıkarılsınlar!

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Bahçeli&#039;den çok sert &#039;Sur&#039; tepkisi: Vatandaşlıktan derhal çıkarılsınlar!

Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Diyarbakır Sur Belediyesi'nin mazbata töreninde, Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakarete bir tepki de MHP lideri Bahçeli'den geldi. Bahçeli, "Türk bayrağını kabullenemeyen şerefsizlerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından derhal çıkarılması tarihe, ecdada, vatana ve millete namus borcudur" dedi.

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Düzenleyen:  - Politika
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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