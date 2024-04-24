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Haberler > Politika > DSP lideri Aksakal ile tartışan DEM Partili Sakık'tan Meclis bahçesinde PKK güzellemesi

DSP lideri Aksakal ile tartışan DEM Partili Sakık'tan Meclis bahçesinde PKK güzellemesi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

DSP lideri Aksakal'ın Meclis oturumunda DEM Parti'ye tepki göstermesinin ardından DEM Partili Sakık, tartışmayı Meclis bahçesine taşıdı. Sakık, Aksakal'ın "Eşkıyalığı dağlarda yaparsın, burada değil" sözlerine "Senin gibilere mi bırakacağız buraları, sen dağların hizmetçisi olamazsın" diye cevap verdi.

DEM Partili belediyelerde yaşanan 'İstiklal Marşı ve Bayrak' tartışmaları sürerken, son olarak TBMM'nin 23 Nisan için düzenlediği özel oturumda saygı duruşu eşliğinde İstiklal Marşı okunurken DEM Partili vekillerin ağzını dahi oynatmaması da tepkilerin hedefi oldu.

Oturumda söz alan DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, DEM Parti'ye tepki gösterdi. Tartışma, oturumla sınırlı kalmayarak Meclis bahçesine taştı. Sırrı Sakık bağırarak "Halka yalan söylüyorsun" dedi

Aksakal'a hakaretler yağdıran Sakık, "Sen terbiyesizsin, çünkü sen halka yalan söylüyor, bir partiye iftira atıyorsun" sözleriyle bağırmaya başladı.

AKSAKAL: EŞKIYALIĞI DAĞLARDA YAPARSIN, BURADA DEĞİL

Aksakal, şu cevabı verdi:

"Niye soruşturma açtılar size? Dayı mısın sen? Eşkıyalığı dağlarda yaparsın, burada değil. Size pabuç mu bırakacağım ben, densiz.

SAKIK: SEN DAĞLARIN HİZMETÇİSİ OLAMAZSIN

Sakık ise, "Ne soruşturması? Senin gibilere mi bırakacağız buraları, sen dağların hizmetçisi olamazsın" diyerek Aksakal'a bağırmaya devam etti.

Taraflar, sözlü tartışmanın ardından içeriye girdi.

Düzenleyen:  - Politika
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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