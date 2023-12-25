25 Aralık 2023 12:27 - Güncelleme Tarihi: 25 Aralık 2023 12:38

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi’nin maddelerine ilişkin konuşan Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık ile eski İçişleri Bakanı ve AK Parti Milletvekili Süleyman Soylu arasında tartışma yaşandı.

"ÇÖZÜM YERİ MECLİS'TİR"

DEM Parti Grubu adına söz alan Sırrı Sakık, zor bir iklimden geçildiğini ve bu süreçte Meclis’in bu zor iklimlerde de konuşması ve çözüm bulması gereken bir merci olduğunu ifade etti. "Biz bu acıyı hep yüreğimizde hissediyoruz" diyen Sakık, "Son iki gündür bu kürsüde böylesi çok ilginç sözler, tehditler, hamaset, ne derseniz hepsi var. Bunların hiçbirinin bir çözüm olmadığını biliyoruz” ifadelerini kullandı.

ŞEHİT OLAN TEĞMEN: SAVAŞ SAVAŞMAYANA GÜZELDİR

Ankaralı teğmen Alperen Emir’in hayatını kaybetmeden bir hafta önce sosyal medyada yaptığı paylaşımı da Meclis kürsüsünde okuyan Sakık, “Ne diyor biliyor musunuz, sizlere sesleniyor, diyor ki: ‘Savaş, savaşmayana güzeldir’ Asıl burada sizleri kastediyor, sizleri; bu savaşta yaşamını yitiren birisi" dedi.

"SİZİ GÖREVE DAVET EDİYORUM"

Konuşması sırasında AK Parti sıralarından gelen tepkilere Sakık, “Bu topraklarda barışın hayat bulmasını inşa olmasını istiyorum. Ben yürekten sizi göreve davet ediyorum” yanıtını verdi.

"KİMSEYİ GÖREVE DAVET ETME, SEN PKK'YA LAF SÖYLE"

Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise “Ne göreve davet ediyorsun? Savaş devletler arasında olur. Hadi oradan. Kimseyi göreve davet etme, sen PKK’ya laf söyle. Senin kim olduğunu biliyorum" şeklinde çıkıştı.

"BAĞIRMA HADDİNİ BİL"

Soylu'nun sözlerine de yanıt veren Sakık da, “Bağırma haddini bil! İnsanlar konuşuyor, sen orada hamaset yapıyorsun. Terbiyesiz adam! Bunu zaten tanırız, biliriz; tükenmiş, bizim üzerimizden var olmaya çalışıyor” dedi.

TARTIŞMA SONRASI 20 DAKİKA ARA

AK Partili Süleyman Soylu ve DEM Partili Sırrı Sakık arasında yaşanan tartışma sonrası birleşime 20 dakika ara verildi.

Sakık ve Soylu arasında şu tartışma yaşandı:

Sırrı Sakık: Bugün bu Parlamentoyu, hepinizi, 600 milletvekilini, bütün siyasi parti liderlerini göreve davet ediyoruz. Böylesi günlerde çıkıpf sokakları tetiklemek yerine çözümü ortaya koyma… Ya, orada, eksilerde, bir metre karın içinde o askerler niye orada? Yok mu, oturup konuşamayız mı? Oturup çözemeyiz mi? (AK PARTİ sıralarından gürültüler) Lütfen laf atmayınız. Ben yürekten sizleri göreve davet ediyorum. Ben bu topraklarda barışın inşa olmasını hayat bulmasını istiyorum.

Süleyman Soylu: Ya, ne göreve davet ediyorsun?

Sırrı Sakık: Bırak, orada sabahtan beri…

Süleyman Soylu: Savaş devletler arasında olur.

Sırrı Sakık: Bak, bağırma, bağırma, bağırma, haddini bil! Haddini bil! Terbiyesiz adam! Terbiyesiz adam!

Süleyman Soylu: Hadi oradan! Hadi oradan!

Sırrı Sakık: Sabahtan beri insanlar konuşuyor, sen orada hamaset yapıyorsun. Terbiyesiz adam!

Başkan: Sayın Sakık, kaba bir dille konuşmayın, siz yaralayıcı bir dil kullanıyorsunuz, yapmayın.

Sırrı Sakık: Kendisi laf atıyor, ona söyleyeceksin. Alışmışsın değil mi, alışmışsın?

Başkan: Sayın Sakık, Genel Kural'a hitap edin.

Sırrı Sakık: Ben Genel Kural'a hitap ediyorum, kendi sabahtan… Bu Parlamentoda bir yaylacılar var, otururlar oraya, etraflarına toplarlar milletvekillerin ve sonrası hamaset yapalar. İşte, asıl Türkiye'nin bundan… Bakın, ben Erdoğan'ı, ben Bahçeli’yi göreve davet ediyorum.

Süleyman Soylu: Kimseyi göreve davet etme, sen PKK’ya laf söyle. Senin kim olduğunu biliyorum.

Sırrı Sakık: Bana parmak sallama.

Süleyman Soylu: Hadi oradan!

Sırrı Sakık: Haddini bil! Sen haddini bileceksin.

Meral Danış Beştaş: Sırrı Bey, lütfen konuşmanıza döner misiniz?

Süleyman Soylu: Sen haddini bil!

Sırrı Sakık: Sen haddini bileceksin, terbiyesiz adam.

Başkan: Sayın Sakık… Sayın Soylu..

Sırrı Sakık: Başka hiçbir şey bildiğin yok. Bu sokakları, şu masayı tetiklemekten başka hiçbir şey bilmiyorsun. Terbiyesiz adam!

Süleyman Soylu: Hikaye anlatma.

Sırrı Sakık: Şimdi, son sözümdür arkadaşlar, bunu zaten tanırız, biliriz; tükenmiş, bizim üzerimizden var olmaya çalışıyor. Ben, buradan, bakın, 2012 yılında evladımı kaybettim. Sayın Cumhurbaşkanı o dönem Başbakandı, yurt dışındaydı, beni aradı; taziyelerini bildirdi, kendisine şunu söyledim: 'Ben, acılardan süzülerek geldim, evlat acısının ne olduğunu biliyorum. Sizden tek bir ricam var, bu topraklarda barışı sağlayın. Gelin, bu toprakların azizi olun' dedim. Bugün de bunu yeniden seslendiriyorum: Bu toprakların, bu tür, sadece şiddet üzerinden prim yapanlara değil… Gerçekten vicdan sahibi olanların sesi dinlenmelidir. Ve bunlarla birlikte, biz, hayatı gelin, birlikte inşa edelim. Gelin, bu topraklarda kanı ve şiddeti birlikte durduralım. Biz, gerçekten bu konuda samimiyiz. Samimiyetimizle ilgili ne istiyorsanız hodri meydan, gelin… Sürekli kavga ve şiddeti değil, müzakereyi masaya yatıralım diyor hepinize saygılar sunuyorum.

Başkan: Sayın Sakık, teşekkür ediyorum. Birleşime yirmi dakika ara veriyorum.



