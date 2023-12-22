TBMM Dışişleri Komisyonu İsveç'i görüşecek

22 Aralık 2023 19:25 - Güncelleme Tarihi: 22 Aralık 2023 19:39

TBMM Dışişleri Komisyonu, "NATO'ya İsveç Krallığının Katılımına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi"ni gündemine aldı. Komisyonun, 26 Aralık Salı günü saat 15.00'te toplanacağı duyuruldu. Toplantıda, uluslararası anlaşmaların uygun bulunmasına dair 10 kanun teklifi ele alınacak. Gündemin 10. sırasında, İsveç'in NATO'ya katılım protokolünün onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun teklifi var.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un imzasıyla teklif haline getirilen protokol 25 Ekim'de TBMM Dışişleri Komisyonu'na havale edilmişti.

İsveç'in NATO üyeliği konusu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden arasındaki son görüşmede de gündeme gelmişti.

Erdoğan, Biden'ın kendisine "F16 modernizasyonuna ilişkin onay süreci ile İsveç üyeliği sürecini eş zamanlı yürütmeyi" teklif ettiğini aktarmıştı.

Üyeliğin onaylanması için düzenlemenin komisyonda kabülünden sonra Genel Kurul'da oylanması şartı bulunuyor. Oylamaya katılanların yarıdan bir fazlasının oyu aranıyor.