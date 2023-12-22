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    Meclis'te rahatsızlanan Sırrı Süreyya Önder hastaneye kaldırıldı

    Genel Kurul'da rahatsızlanan TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, apar topar hastaneye kaldırıldı. Önder'in müşahede altına alındığı öğrenildi. Oturumun devamına ise Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca başkanlık etti.

    Meclis&#039;te rahatsızlanan Sırrı Süreyya Önder hastaneye kaldırıldı
    Gündem Haberleri  / Haber Merkezi

    TBMM Genel Kurulu, Cumhurbaşkanlığı ve bağlı kuruluşlarının 2024 yılı bütçelerini görüşmek için Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder başkanlığında toplandı.

    OTURUMA ARA VERDİ

    Milletvekilleri bütçe teklifi üzerine konuşma yaptığı sırada, Önder, divanda rahatsızlandı. Sırrı Süreyya Önder, Saadet Partisi Grup Başkanı Selçuk Özdağ'ın kürsüdeki konuşması bittikten sonra birleşime 40 dakika ara verdi.

    ÖNDER'İN YERİNE BİÇER...

    Tansiyonunun düştüğü öğrenilen Önder, tedbir için hastaneye götürüldü. Sırrı Süreyya Önder  müşahede altına alındı. Oturumun devamına ise Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca başkanlık etti.

    BAKAN KOCA: DETAYLI İNCELEMELERİ DEVAM EDİYOR

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı. Önder'in Ankara Bilkent Şehir Hastanesine kaldırıldığını belirten Koca, "Hastanemizde detaylı incelemeleri devam etmektedir. Şu anda klinik durumu iyi fakat tetkiklerin tamamlanması için kısa süre müşahede altında tutulacaktır. Kendisine geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

    DEM PARTİ'DEN AÇIKLAMA GELDİ

    DEM Parti'den yapılan açıklamada, "Meclis Başkanvekilimiz Sırrı Süreyya Önder, tansiyonunun düşmesi nedeniyle hastanede müşahade altına alındı. Durumu iyi olan Önder, gerekli kontrollerinin yapılması için bu gece hastanede dinlenecek" denildi.

    Haber Merkezi /  - Gündem
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    Haberler > Gündem > Meclis'te rahatsızlanan Sırrı Süreyya Önder hastaneye kaldırıldı
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