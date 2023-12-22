Meclis'te rahatsızlanan Sırrı Süreyya Önder hastaneye kaldırıldı
Genel Kurul'da rahatsızlanan TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, apar topar hastaneye kaldırıldı. Önder'in müşahede altına alındığı öğrenildi. Oturumun devamına ise Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca başkanlık etti.
TBMM Genel Kurulu, Cumhurbaşkanlığı ve bağlı kuruluşlarının 2024 yılı bütçelerini görüşmek için Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder başkanlığında toplandı.
OTURUMA ARA VERDİ
Milletvekilleri bütçe teklifi üzerine konuşma yaptığı sırada, Önder, divanda rahatsızlandı. Sırrı Süreyya Önder, Saadet Partisi Grup Başkanı Selçuk Özdağ'ın kürsüdeki konuşması bittikten sonra birleşime 40 dakika ara verdi.
ÖNDER'İN YERİNE BİÇER...
Tansiyonunun düştüğü öğrenilen Önder, tedbir için hastaneye götürüldü. Sırrı Süreyya Önder müşahede altına alındı. Oturumun devamına ise Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca başkanlık etti.
BAKAN KOCA: DETAYLI İNCELEMELERİ DEVAM EDİYOR
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı. Önder'in Ankara Bilkent Şehir Hastanesine kaldırıldığını belirten Koca, "Hastanemizde detaylı incelemeleri devam etmektedir. Şu anda klinik durumu iyi fakat tetkiklerin tamamlanması için kısa süre müşahede altında tutulacaktır. Kendisine geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.
DEM PARTİ'DEN AÇIKLAMA GELDİ
DEM Parti'den yapılan açıklamada, "Meclis Başkanvekilimiz Sırrı Süreyya Önder, tansiyonunun düşmesi nedeniyle hastanede müşahade altına alındı. Durumu iyi olan Önder, gerekli kontrollerinin yapılması için bu gece hastanede dinlenecek" denildi.