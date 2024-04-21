DEM Partili Suruç Belediyesi'nin ilk icraatı işten çıkartma oldu

DEM Parti'den bir skandal daha! Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Türk bayrağını kaldırdı

DEM Parti'den bir skandal daha! Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Türk bayrağını kaldırdı

Suruç Belediyesi'nde başkanlık koltuğuna oturan Dem Partili Ayten Kaya önce belediye binasına asılı Türk bayrağını kaldırdı ardından 27 kişiyi işten çıkardı. Aralarında engelli ve şehit yakınlarının da olduğu işçiler notere itirazda bulunurken engelli Ali Demirtekin, "Ben kendi halimde bir engelliyim. İşime gidip geliyordum, işimi yapıyordum" diyerek karara isyan etti.

DEM Partili belediyelerde skandalların ardı arkası kesilmiyor. Yerel seçimlerde DEM Parti'nin adayı Ayten Kaya, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde başkanlık koltuğuna oturdu. Kaya'nın göreve başlar başlamaz ilk icraatı ise belediye binasının önündeki beton blokları ve binaya asılan Türk bayrağını kaldırmak oldu.

Kaya, daha sonra ise aralarında engelli ve şehit yakınlarının da olduğu 27 kişiyi işten çıkarttı. Herhangi bir gerekçe gösterilmeden isten çıkarıldıklarını iddia eden işçiler, noter aracılığıyla itirazda bulundu.

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'KENDİ HALİMDE BİR ENGELLİYİM'

Evlendirme biriminde çalıştığını söyleyen engelli Ali Demirtekin, “Bir gerekçe olmadan 17 Nisan itibariyle işten çıkartıldım. Ben kendi halimde bir engelliyim. İşime gidip geliyordum, işimi yapıyordum” dedi.

İTİRAZDA BULUNDULAR

Noter aracılığıyla itirazda bulunduklarını söyleyen Recep Yılmazoğlu ise, “Suruç Belediyesi park bahçe işinde görevliydim. Beni işten atmışlar. Çoluk çocuğumuz var. Beni haksız yere isten attılar. Çalıştığımız halde bize bankamatik memuru muamelesi yaptılar. Biz de hakkımızı sonuna kadar savunacağız” dedi.

GEÇİMİNİ TARLADAN SAĞLAMAYA ÇALIŞIYOR

İşten çıkartılan engelli 2 çocuk babası Mehmet Kaya ise, geçimini sağlamak için tarlada çalışmak zorunda kaldığını belirtti.

Belediyenin işten çıkarttığı personel arasında 3 tane de şehit yakını olduğu öğrenildi.