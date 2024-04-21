'Kazanamazsak istifa ederim' demişti, sözünü tuttu: CHP Hatay İl Başkanı Hakan Tiryaki partisinden ayrıldı

31 Mart yerel seçimleri öncesi "Lütfü Savaş'la bu seçimi kazanırız, kazanamazsak istifa ederim" diyen CHP Hatay İl Başkanı Hakan Tiryaki, partisinden istifa etti. Yazılı açıklama yayımlayan Tiryaki, istifasını 'etik siyaset gereği' diyerek duyurdu.

Seçimden önce Hatay Belediye Başkanı adayı Lütfü Savaş’ın seçimi kaybetmesi durumunda görevinden istifa edeceğini açıklayan CHP Hatay İl Başkanı Hakan Tiryaki, yaptığı yazılı açıklamayla partisinden istifa etti.

'SEÇİMİ SADECE 2500 OY FARKLA KAYBETTİK'

Tiryaki'nin açıklaması şöyle:

"2024 Mahalli İdareler Yerel Seçim süreci başlamadan önce Hatay Büyükşehir Belediye Başkanımız ve adayımız Doç. Dr. Lütfü Savaş'ın atanması doğrultusunda seçimi kazanacağımız ve seçimi kazanamama ihtimalinde istifa edeceğimi yerel-ulusal basın emekçilerimizin önünde deklare etmiştim.

2024 Mahalli İdareler Yerel Seçimlerinde ilimiz mevcut Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri birçok şaibe ve hukuksuzlukla kaybedip AKP belediyesine dönmüş, Erzin'i korumuş, Dörtyol'da 44 yıl sonra CHP bayrağı dalgalanmış, İskenderun'u kıl payı geride bitirmiş ve yıkık kent Antakya'yı türlü sebeplerle kaybetmiş bulunmaktayız. Partimizin ve örgütümüzün kaleleri diye adlandırılan Defne'de oy oranımız düşmüş olmasına rağmen kazanılmış, Arsuz başarılı bir sonuçla kazanılmış, Samandağ ise TİP'e geçmiş bir şekilde seçim sonuçlanmıştır.

HBB Başkanımız ve adayımız Doç. Dr. Lütfü Savaş'ın parti kadrolarında yer alan yöneticilerin aleyhte çalışmalarına, gizli ittifaklara, çıkar gruplarına, bürokrasinin ve özellikle Hatay Valisi'nin, bakanların Hatay geneli siyasi çalışmalarına ve birçok hukuksuz, şaibeli durum ve hilelere rağmen 1 milyon seçmeni olan kadim kentimizde seçim sadece 2500 oy farkla kaybetmiş bulunmaktayız.

'MAĞLUBİYETİMİZİN SORUMLULUĞU ÜZERE...'

İl yönetimimiz, ilçe örgütlerimiz, kadın ve gençlik kollarımızla tüm seçim sürecinde ve YSK'dan çıkan hukuksuz ve siyasi kararın son anına kadar mücadelemizi gece-gündüz sahada sürdürmemize rağmen etik siyaset gereği bu noktada gördüğüm lüzum üzerine CHP Hatay İl Başkanlığı görevimden istifa ediyorum. Her daim partimizin emrinde Cumhuriyetin yılmaz bir neferi olarak hayatıma devam edeceğim.

Baba, ata, dede mirasımız yüzyıllık çınar Cumhuriyet Halk Partisi'nin mutfağında yetişmiş, emek vermiş, yıkılmış yalnız mahzun ve çaresiz bırakılmış Hatay için gecesini gündüzüne katan bir il başkanı olarak mağlubiyetimizin sorumluluğu üzere verdiğimiz sözlerin ve adayımızın arkasında dik durmayı bilip bu şiarla basın ve tüm kamuoyu önünde verdiğim 'Lütfü Savaş'la bu seçimi kazanırız, kazanamazsak istifa ederim' sözü üzerine CHP Hatay İl Başkanlığı görevimden istifa ediyorum."