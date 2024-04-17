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YSK; Ordu, Ardahan ve Hatay itirazlarını reddetti

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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YSK; Ordu, Ardahan ve Hatay itirazlarını reddetti

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yüksek Seçim Kurulu; CHP'nin Hatay ve İskenderun, İYİ Parti'nin Ordu, AK Parti'nin ise Ardahan'da seçimlerin iptal edilerek yenilenmesi için yaptığı itiraz başvurularını reddetti.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonrası siyasi partiler, Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) itirazlarını bildirmeye devam ediyor. 

İTİRAZ REDDEDİLDİ

Bu kapsamda kurul, CHP'nin Hatay ve İskenderun'da, İYİ Parti'nin Ordu'daki yerel seçimin iptal edilerek yenilenmesi için "tam kanunsuzluk" gerekçesiyle yaptığı itiraz başvurularını kabul etmedi. Kurul ayrıca AK Parti'nin Ardahan'da seçimin iptal edilerek yenilenmesi için yaptığı olağanüstü itirazla ilgili de ret kararı verdi.

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İYİ PARTİ'DEN AÇIKLAMA

İYİ Parti Hukuk ve Seçim İşleri Başkanı Hakan Şeref Olgun ise Ordu seçimlerinde yapılan itiraza ilişkin bugün Yüksek Seçim Kurulu (YSK) önünde açıklamalarda bulundu.

Seçim çevresinde oy kullanan 485 bin bin 819 kişi olmasına rağmen Türkiye ortalamasının çok üzerinde geçersiz oy pusulası tespit edildiğini iddia eden Olgun, tekrar açılan sandıklarda çift mühür nedeniyle geçersiz sayılan oy pusulalarının neredeyse tamamının İYİ Parti ve yanında da başka bir partiye mühür basıldığını söyledi. Olgun, "Geçersizlik sebebi boş olan oy pusulalarında ise zarfa konulduğunda oluşacak katlama izinin olmadığı, bu haliyle zarfa giren oyun sandığa sığma ihtimalinin bulunmadığı tespit edilmiştir. Ayrıca çok sayıda sandıkta kayıp zarf ve oy pusulası olduğu tespiti yapılmıştır. Benzer hesapla fazladan gelen oy pusulaları ve zarflar da bulunmaktadır" açıklamasında bulundu.

"SEÇİMİN YENİLENMESİ TALEBİYLE 15 NİSAN TARİHİNDE YENİ BİR BAŞVURU YAPTIK"

Olgun, YSK’nın daha önce vermiş olduğu aksi yöndeki kararları da emsal gösterdiklerini ifade ederek, "Yüksek Seçim Kurulu'nun yeniden değerlendirme yapması ve tam kanunsuzluk halleriyle Ordu ili seçim çevresinde Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin iptal edilerek yenilenmesi talebiyle 15 Nisan tarihinde yeni bir başvuru yaptık" ifadelerini kullandı. Olgun, itirazları çerçevesinde Ordu’da seçimlerin iptal edilmesini talep ettiklerini bildirerek, "2 Haziran seçimlerinde Ordu halkı kendi iradesini, kendi kararını yeniden versin" diye konuştu.

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Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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