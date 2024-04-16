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YSK kararını verdi: 7 yerde seçimler yenilecek!

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
YSK kararını verdi: 7 yerde seçimler yenilecek!

Politika Haberleri  / Anadolu Ajansı

YSK, 14 ilçe, 11 belde ve iki il için kararını verdi. Kurum, 2 il, 11 ilçe ile 7 beldede seçimlerin ve mazbatanın iptaline yönelik başvuruları reddederken 3 ilçe ve 4 beldede seçimin yenilenmesine karar verdi.

Seçim sürecinin ardından partiler, itirazlar için Yüksek Seçim Kurulu'nun kapısını çaldı. İtiraz süreçlerini değerlendiren Kurul, bu kapsamda 2 il, 14 ilçe ve 11 belde için kararını verdi. 

Alınan bilgiye göre, AK Parti'nin İstanbul Bahçelievler ilçesi ile Şanlıurfa Halfeti ilçesinde seçimlerin yenilenmesine ilişkin başvurusu reddedildi.

Kurul, CHP'nin Osmaniye'nin Toprakkale ilçesi Türkmen beldesi ile TİP'in Tokat'ın Niksar ilçesi Yazıcık beldesinde seçimlerin yenilenmesine yönelik taleplerini de kabul etmedi.

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MAZBATA İPTAL BAŞVURULARINA RET

MHP'nin, Kütahya'nın Simav ilçesi Güney beldesinde, Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesi Döğer beldesi ile Sinanpaşa ilçesi Akören beldesi ve Bingöl'ün Yedisu ilçesinde seçimlerin yenilenmesine yönelik başvurusu reddedildi.

Kurul, Yeniden Refah Partisi'nin Şanlıurfa'nın Siverek, Samsun'un Bafra, Giresun'un Doğankent, Gaziantep'in Nurdağı, Iğdır'ın Aralık ilçelerinde seçimlerin iptali, Konya'nın Çeltik ilçesi, Gümüşhane'nin Kelkit ilçesi Deredolu beldesinde ise mazbata iptali başvurularını reddetti.

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DEM PARTİ'NİN ŞIRNAK VE KARS TALEBİ

YSK, BBP'nin Aksaray'ın Gülağaç ilçesi Gülpınar beldesi ve Erzurum'un İspir ilçelerinde seçimlerin iptaline yönelik başvurusunu ve Aksaray'ın Güzelyurt ilçesinde daha önce "seçimlerin yenilenmesi" yönünde alınan karara İYİ Parti'nin yaptığı itirazı da reddetti.

Kurul, DEM Parti'nin Şırnak ve Kars için yaptığı seçimlerin yenilenmesi talebini de kabul etmedi.

3 İLÇE VE 4 BELDE DE SEÇİMLER YENİLECEK

Kurul, Kayseri'nin Pınarbaşı, Şanlıurfa'nın Hilvan, Aksaray'ın Güzelyurt ilçeleri ile Sivas Yıldızeli Güneykaya, Kırklareli Lüleburgaz Büyükkarıştıran, Tunceli Mazgirt Akpazarı ve Aksaray Merkez Sağlık beldelerinde seçimlerin iptalini kararlaştırdı.

Bu yerlerde seçimler, 2 Haziran'da yenilenecek.

YSK itirazların tamamını karara bağlamasının ardından kesin seçim sonuçlarını açıklayacak.

Düzenleyen:  - Politika
Kaynak: Anadolu Ajansı
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