"Kapım DEM hariç herkese açık olacak" demişti! Burcu Köksal belediyedeki kadroya neşteri vurdu

Seçim öncesi "Seçilirsem kapım DEM Parti hariç herkese açık olacak" diyen ve CHP içinde kriz neden olan Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, müdürlük kadrosunda değişikliğe gitti.

CHP'den Afyonkarahisar Belediye Başkanı seçilen Burcu Köksal, geçtiğimiz hafta mazbatasını alarak görevine başladı. Köksal ilk iş olarak belediyedeki müdürlük kadrosunu değiştirdi.

BAZI MÜDÜRLÜKLERDE DEĞİŞİKLİĞE GİTTİ

Başkan Köksal’ın imzası ile yapılan görevlendirmeler ise şu şekilde;

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ile Muhtarlık ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’ne Mevlüt Çelik,

Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne Hüseyin Çelik, Zabıta Müdürlüğü’ne Resul Erkmen,

Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü’ne Tuba Ciğerci, Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne Şükrü Ertunç,

Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü ile Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne Cem Kasapoğlu,

İşletme Müdürlüğü’ne Selçuk Uluman, Fen İşleri Müdürlüğü’ne Bahadır Jurnal görevlendirildi. Daha önce yapılan değişiklikler ardından ise belediye teşkilat şemasında başkan yardımcılıkları görevine Ömer Yıldız, Erkan Uysal, Özel Kalem Müdürlüğü’ne ise Şehriban Öncel atanmıştı.

NE OLMUŞTU?

Köksal seçim öncesi "Kapım DEM Parti hariç herkese açık olacak" demiş ve CHP Genel Merkezi tarafından tepkiyle karşılanmıştı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise Köksal'ın dil sürçmesi yaşadığını söyleyerek, "Kapılar tüm siyasi partilere açıktır" ifadelerini kullanmıştı. Ancak Burcu Köksal, Özgür Özel'in "sürçülisan" olarak değerlendirip düzelttiği açıklamanın ardından Özel'i yalanlamıştı.