Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > "Kapım DEM hariç herkese açık olacak" demişti! Burcu Köksal belediyedeki kadroya neşteri vurdu

"Kapım DEM hariç herkese açık olacak" demişti! Burcu Köksal belediyedeki kadroya neşteri vurdu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
&quot;Kapım DEM hariç herkese açık olacak&quot; demişti! Burcu Köksal belediyedeki kadroya neşteri vurdu

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Seçim öncesi "Seçilirsem kapım DEM Parti hariç herkese açık olacak" diyen ve CHP içinde kriz neden olan Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, müdürlük kadrosunda değişikliğe gitti.

CHP'den Afyonkarahisar Belediye Başkanı seçilen Burcu Köksal, geçtiğimiz hafta mazbatasını alarak görevine başladı. Köksal ilk iş olarak belediyedeki müdürlük kadrosunu değiştirdi.

BAZI MÜDÜRLÜKLERDE DEĞİŞİKLİĞE GİTTİ

Başkan Köksal’ın imzası ile yapılan görevlendirmeler ise şu şekilde;

  • İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ile Muhtarlık ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’ne Mevlüt Çelik,
  • Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne Hüseyin Çelik, Zabıta Müdürlüğü’ne Resul Erkmen,
  • Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü’ne Tuba Ciğerci, Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne Şükrü Ertunç,
  • Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü ile Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne Cem Kasapoğlu,
  • İşletme Müdürlüğü’ne Selçuk Uluman, Fen İşleri Müdürlüğü’ne Bahadır Jurnal görevlendirildi. Daha önce yapılan değişiklikler ardından ise belediye teşkilat şemasında başkan yardımcılıkları görevine Ömer Yıldız, Erkan Uysal, Özel Kalem Müdürlüğü’ne ise Şehriban Öncel atanmıştı.

"Kapım DEM hariç herkese açık olacak" demişti! Burcu Köksal belediyedeki kadroya neşteri vurdu - 1. Resim

NE OLMUŞTU?

Köksal seçim öncesi "Kapım DEM Parti hariç herkese açık olacak" demiş ve CHP Genel Merkezi tarafından tepkiyle karşılanmıştı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise Köksal'ın dil sürçmesi yaşadığını söyleyerek, "Kapılar tüm siyasi partilere açıktır" ifadelerini kullanmıştı. Ancak Burcu Köksal, Özgür Özel'in "sürçülisan" olarak değerlendirip düzelttiği açıklamanın ardından Özel'i yalanlamıştı. 

İlgili Haberler

 

 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
59.Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun destekçileri ve sponsorları ile güçleniyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Başıboş köpek dehşeti! Yaşlı kadın tanınmaz hale geldi - GündemBaşıboş köpek dehşeti! Yaşlı kadın tanınmaz hale geldiAdana yine bildiğimiz gibi! Termometreler nisanda 39 dereceyi gösterdi - GündemTermometreler nisanda bile rekor kırdıYolcu otobüsünde feci olay: Bunalıma giren adam, akrep yiyerek intihar etti - GündemBunalıma giren adam, akrep yiyerek intihar ettiCumhurbaşkanlığı'ndan "Erdoğan ile Mehmet Şimşek arasında kriz ortaya çıktı" iddiasına yalanlama - GündemErdoğan ve Şimşek arasında ipler koptu mu?İçişleri Bakanı Yerlikaya duyurdu: Selektör cezaları iptal edildi - GündemSelektör cezaları iptal edildiÜnlü AVM'de intihar! 5. kattan aşağı atladı - GündemÜnlü AVM'de intihar! 5. kattan aşağı atladı
Sonraki Haber Yükleniyor...