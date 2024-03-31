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Haberler > Gündem > "Kapım DEM Parti hariç herkese açık olacak" demişti! Afyonkarahisar'da Burcu Köksal önde

"Kapım DEM Parti hariç herkese açık olacak" demişti! Afyonkarahisar'da Burcu Köksal önde

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
&quot;Kapım DEM Parti hariç herkese açık olacak&quot; demişti! Afyonkarahisar&#039;da Burcu Köksal önde

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yerel seçim sonrası sandıkların yüzde 30'undan fazlası açılırken Afyonkarahisar'da CHP'nin adayı Burcu Köksal yüzde 50 oy oranı ile önde görünüyor. Köksal seçim öncesi "Kapım DEM Parti hariç herkese açık olacak" demiş ve CHP Genel Merkezi tarafından tepkiyle karşılanmıştı.

Türkiye bugün 31 Mart yerel seçimleri için sandık başına gitti. Saat 17.00'de sandıkların kapanması sonrasında ilk sonuçlar da gelmeye başladı.

KÖKSAL YARIŞI ÖNDE GÖTÜRÜYOR

Gözlerin çevrildiği Afyonkarahisar'da ilk sonuçlara göre CHP'nin adayı Burcu Köksal yüzde 50 oy oranı ile önde yer alıyor. İkinci sırada ise AK Parti'nin adayı Hüseyin Ceylan Uluçay bulunuyor.

"KAPIM, DEM PARTİ HARİÇ HERKESE AÇIK OLACAK"

Türkiye Köksal ismini seçim dönemindeki DEM Parti çıkışı ile tanıdı. Köksal mitingde "Belediye Başkanı olarak seçildiğimde Afyonkarahisar Belediyesi'nin kapıları DEM Parti hariç bütün siyasi partilere açık olacak." demişti.

CHP İÇİNDE KRİZ ÇIKMIŞTI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise Köksal'ın dil sürçmesi yaşadığını söyleyerek, "Kapılar tüm siyasi partilere açıktır" ifadelerini kullanmıştı. Ancak Burcu Köksal, Özgür Özel'in "sürçülisan" olarak değerlendirip düzelttiği açıklamanın ardından Özel'i yalanlamıştı. 

CHP Genel Merkezi'nden yapılan açıklamada da Köksal'ın sözlerine tepki gösterilmişti.

 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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