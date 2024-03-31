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Haberler > Politika > Mansur Yavaş'tan ilk sonuçlar sonrası Ankaralılara çağrı

Mansur Yavaş'tan ilk sonuçlar sonrası Ankaralılara çağrı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Mansur Yavaş&#039;tan ilk sonuçlar sonrası Ankaralılara çağrı

Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

31 Mart yerel seçimlerinde oy sayımı devam ederken ABB Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Ankaralıları belediye binası önüne çağırdı.

Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 17.00 itibarıyla tamamlandı. Kritik seçimlerde oy sayımı devam ederken Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı ve CHP'nin yeniden Ankara adayı Mansur Yavaş, Ankara'da ilk sonuçların gelmesinin ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı

Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla "Büyükşehir tamam, ilçe sonuçlarını bekliyoruz" dedi.

Seçim yarışını önde götüren Yavaş, Ankaralılara seslenerek "Sandık görevlilerimiz hariç tüm hemşehrilerimi saat 22.00’de Ankara Büyükşehir Belediyesi merkez binası bahçesine davet ediyorum" dedi.

 

Düzenleyen:  - Politika
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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