Ankara seçim sonuçları! 2024 yerel seçimleri canlı

Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticilerini seçmek için bugün sandık başına gitti. Ankara’daki seçmenler de oyunu kullandı. Peki, Ankara’da son durum ne? Turgut Altınok mu, Mansur Yavaş mı önde? Ankara'nın 25 ilçesinde belediye başkanlığı seçim sonuçları açıklanıyor. Gelişmeleri canlı ve anlık olarak turkiyegazetesi.com.tr’den takip edebilirsiniz.

Canlı Anlatım Özeti MANSUR YAVAŞ'TAN ANKARALILARA ÇAĞRI

SANDIKLARIN YÜZDE 13’Ü AÇILDI

İŞTE İLK SONUÇLAR

YAYIN YASAĞI KALKTI

TURGUT ALTINOK'TAN SANDIKLARA SAHİP ÇIKALIM MESAJI

YSK BAŞKANI: SÜREÇ SORUNSUZ TAMAMLANDI

OY VERME İŞLEMİ SONA ERDİ

MANSUR YAVAŞ: AKŞAM DOKUZDA BULUŞMAK ÜZERE

TURGUT ALTUNOK SANDIK BAŞINDA

OY KULLANIMI BAŞLADI

31.03.2024 20:01

MANSUR YAVAŞ'TAN ANKARALILARA ÇAĞRI

ABB Başkanı Mansur Yavaş, yasakların kalkmasının ardından ilk mesajını X (Twitter) hesabından paylaştı. Yavaş, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Merhaba güzel Başkent'in güzel yürekli insanları. Büyükşehir tamam, ilçe sonuçlarını bekliyoruz. Sandık görevlilerimiz hariç tüm hemşehrilerimi saat 22.00’de Ankara Büyükşehir Belediyesi merkez binası bahçesine davet ediyorum”

31.03.2024 19:48

SANDIKLARIN YÜZDE 13’Ü AÇILDI

Saat 19:46 itibariyle oyların yüzde 13’ü açıldı. Buna göre CHP adayı Mansur Yavaş yüzde 55 önde, AK Parti adayı Turgut Altınok yüzde 39 oy oranı ile onu takip ediyor.

31.03.2024 19:22

İŞTE İLK SONUÇLAR

Yayın yasağı sona erdi, sonuçlar gelmeye başladı. İlk verilere göre, saat 19:22 itibariyle oyların yüzde 10.50’si sayıldı. Buna göre adayların oranları şöyle;

Cumhuriyet Halk Partisi Mansur Yavaş: %57

AK Parti Turgut Altınok: %40

31.03.2024 19:19

YAYIN YASAĞI KALKTI

YSK Başkanı Ahmet Yener, yayın yasağının kalktığını açıkladı.

31.03.2024 17:30

TURGUT ALTINOK'TAN SANDIKLARA SAHİP ÇIKALIM MESAJI

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, sandıkların kapanmasının ardından X hesabından bir paylaşım yaptı. Paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Değerli Ankaralılar, Saat 17.00 itibarıyla oy verme işlemi tamamlandı ve oy sayımına geçildi. Demokrasimize, şehrimizin geleceğine ve oylarımıza sahip çıkmak için tüm vatandaşlarımızı sandık başına oy sayımını takip etmeye davet ediyorum. Bu vesileyle gün boyu büyük emek sarf eden sandık görevlilerimize, sandık müşahitlerimize ve teşkilat mensuplarımıza çok teşekkür ediyorum. Ankara Bizim Hepimizin!”

31.03.2024 17:20

YSK BAŞKANI: SÜREÇ SORUNSUZ TAMAMLANDI

Oy kullanma işleminin tamamlanmasıyla beraber YSK Başkanı Ahmet Yener de açıklamalarda bulundu. Yener, “Seçimde ülke genelinde 34 siyasi partinin yarıştığı 207 bin 848 sandıkta 61 milyon 441 bin 882 seçmenin oy kullanma süreci, bazı münferit olaylar haricinde sorunsuz olarak tamamlanmıştır. Bu olaylar neticesinde yararlananlara acil şifalar diliyoruz. Hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet yakınlarına ise başsağlığı diliyorum. Sayım ve Döküm işlemleri tamamlanan sandık sonuç bilgileri SEÇSİS'e (Bilgisayar Destekli Merkezi Seçmen Kütüğü Sistemi) girilmeye başlanmış olup veri akışı devam etmektedir. Yüksek Seçim Kurulu siyasi partilerimizde tüm veri girişlerini paylaşmaktadır. Aynı zamanda Kurum içerisinde hazırlanan ekranda siyasi partilerimizin temsilcileri anlık olarak seçim sonuçlarını izlemeye devam edeceklerdir” ifadelerini kullandı.

31.03.2024 17:00

OY VERME İŞLEMİ SONA ERDİ

Türkiye genelinde yapılan 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için Ankara’da 08.00’de başlayan oy verme işlemi saat 17.00 itibarıyla tamamlandı, sayıma geçildi.

31.03.2024 12:20

MANSUR YAVAŞ: AKŞAM DOKUZDA BULUŞMAK ÜZERE

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı ve CHP'nin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu Ümitköy Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde kullandı. Daha sonra açıklama yapan Yavaş, "Seçimlerin sonucu hakkında hiçbir tereddüdümüz yoktur, inşallah akşam dokuzdan sonra belediyenin bahçesinde buluşmak üzere” dedi.

31.03.2024 11:45

TURGUT ALTUNOK SANDIK BAŞINDA

Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Turgut Altınok, eşi Süreyya Altınok, kızı, oğlu ve torunları ile oy kullanmaya gitti. Sandık başındakilerle sohbet eden Altınok daha sonra basın mensuplarının karşısına geçerek, "Vatandaşımızın oyuna, kararına, iradesine sahip çıkıp, saygı duyacağız" dedi.

31.03.2024 08:00

OY KULLANIMI BAŞLADI

Başkent Ankara'da 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için saat 08.00 itibariyle oy kullanma işlemi başladı.

Yer: Ankara