AK Parti, Yeniden Refah, DEM Parti arasında kıyasıya yarış: İşte Şanlıurfa'dan ilk sonuçlar

Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 17.00 itibarıyla tamamlandı. 31 Mart yerel seçimlerinde en merak edilen ve AK Parti, Yeniden Refah Partisi ile DEM Parti'nin kıyasıya yarış içinde olduğu Şanlıurfa'dan ilk sonuçlar geldi.

Mahalli İdareler Genel Seçimleri için Türkiye genelinde oy verme işlemi sona erdi. 81 il, 973 ilçe ve 390 belde belediye başkanı ile 50 bin 336 muhtarın belirleneceği seçimlerde, il genel meclisi üyeliği, belediye meclis üyeliği seçimleri yapıldı.

Oy pusulalarının sayımı devam ederken 31 Mart yerel seçimlerinde en merak edilen ve üzerine bolca tartışma yürütülen illerden biri olan Şanlıurfa'dan da ilk sonuçlar geldi.

AK Parti, geçen dönem de belediye başkanı olan Zeynel Abidin Beyazgül'ü aday gösterirken, Yeniden Refah Partisi eski AK Parti Milletvekili Mehmet Kasım Gülpınar'ı aday gösterdi. DEM Parti'nin Urfa Büyükşehir Belediyesi adayları ise Gülşen Özer ve Celalettin Erken oldu.

İşte Şanlıurfa'da son durum:

Açılan sandık oranı: Yüzde 18.25

AK Parti: Yüzde 35.29

Yeniden Refah Partisi: Yüzde 36.25

DEM Parti: Yüzde 22.40