Afet bölgesinden ilk sonuçlar gelmeye başladı: İşte Hatay'da son durum

Düzenleyen: Çağla Çağlar 31 Mart 2024 20:18 - Güncelleme: 31 Mart 2024 20:40 - Güncelleme:

Politika Haberleri

6 Şubat felaketinde yerle bir olan Hatay'da oy verme işlemi sona erdi. Afet bölgesinde AK Parti ile CHP arasında yarış kıyasıya sürüyor. İşte kentteki ilk sonuçlar...