Afet bölgesinden ilk sonuçlar gelmeye başladı: İşte Hatay'da son durum
Politika Haberleri
6 Şubat felaketinde yerle bir olan Hatay'da oy verme işlemi sona erdi. Afet bölgesinde AK Parti ile CHP arasında yarış kıyasıya sürüyor. İşte kentteki ilk sonuçlar...
- SANDIKLARIN YÜZDE 25'İ AÇILDI
- LÜTFÜ SAVAŞ: SEÇİMİ ÖNDE GÖTÜRÜYORUZ
- AK PARTİ YARIŞI ÖNDE GÖTÜRÜYOR
- İŞTE İLK SONUÇLAR
31.03.2024 20:38
SANDIKLARIN YÜZDE 25'İ AÇILDI
Saat 20.38 itibarıyla sandıkların yüzde 25.39'u açıldı.
AK Parti Mehmet Öntürk: Yüzde 44.35
CHP Lütfü Savaş: Yüzde 40.83
31.03.2024 20:34
LÜTFÜ SAVAŞ: SEÇİMİ ÖNDE GÖTÜRÜYORUZ
Seçim merkezinden seslenen Lütfü Savaş, seçim yarışını önde götürdüklerini söyledi.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Savaş şunları söyledi:
Seçimi kazanıyoruz. Algı oyunlarına kulak asmayın. Daha önceki gibi yine kazanıyoruz ama biraz sabır.
31.03.2024 20:28
AK PARTİ YARIŞI ÖNDE GÖTÜRÜYOR
Saat 20.28 itibarıyla sandıkların yüzde 22.11'i açıldı.
AK Parti Mehmet Öntürk: Yüzde 44.55
CHP Lütfü Savaş: Yüzde 40.63
31.03.2024 20:11
İŞTE İLK SONUÇLAR
Yayın yasağı sona erdi, sonuçlar gelmeye başladı. İlk verilere göre, saat 20.11 itibariyle oyların yüzde 18.74'ü açıldı.
AK Parti Mehmet Öntürk: Yüzde 45.27
CHP Lütfü Savaş: Yüzde 39.60