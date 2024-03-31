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Haberler > Politika > Afet bölgesinden ilk sonuçlar gelmeye başladı: İşte Hatay'da son durum
CANLI ANLATIM

Afet bölgesinden ilk sonuçlar gelmeye başladı: İşte Hatay'da son durum

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Afet bölgesinden ilk sonuçlar gelmeye başladı: İşte Hatay&#039;da son durum

Politika Haberleri

6 Şubat felaketinde yerle bir olan Hatay'da oy verme işlemi sona erdi. Afet bölgesinde AK Parti ile CHP arasında yarış kıyasıya sürüyor. İşte kentteki ilk sonuçlar...

Canlı Anlatım Özeti
  • SANDIKLARIN YÜZDE 25'İ AÇILDI
  • LÜTFÜ SAVAŞ: SEÇİMİ ÖNDE GÖTÜRÜYORUZ
  • AK PARTİ YARIŞI ÖNDE GÖTÜRÜYOR
  • İŞTE İLK SONUÇLAR

31.03.2024 20:38

SANDIKLARIN YÜZDE 25'İ AÇILDI

Saat 20.38 itibarıyla sandıkların yüzde 25.39'u açıldı.

AK Parti Mehmet Öntürk: Yüzde 44.35

CHP Lütfü Savaş: Yüzde 40.83

31.03.2024 20:34

LÜTFÜ SAVAŞ: SEÇİMİ ÖNDE GÖTÜRÜYORUZ

Seçim merkezinden seslenen Lütfü Savaş, seçim yarışını önde götürdüklerini söyledi. 

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Savaş şunları söyledi:

Seçimi kazanıyoruz. Algı oyunlarına kulak asmayın. Daha önceki gibi yine kazanıyoruz ama biraz sabır. 

31.03.2024 20:28

AK PARTİ YARIŞI ÖNDE GÖTÜRÜYOR

Saat 20.28 itibarıyla sandıkların yüzde 22.11'i açıldı. 

AK Parti Mehmet Öntürk: Yüzde 44.55

CHP Lütfü Savaş: Yüzde 40.63

31.03.2024 20:11

İŞTE İLK SONUÇLAR

Yayın yasağı sona erdi, sonuçlar gelmeye başladı. İlk verilere göre, saat 20.11 itibariyle oyların yüzde  18.74'ü açıldı. 

AK Parti Mehmet Öntürk: Yüzde 45.27

CHP Lütfü Savaş: Yüzde 39.60

Yer:Hatay

Düzenleyen:  - Politika
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