Sandıkların yarısından fazlası açıldı: Türkiye'nin en küçük kenti Bartın'da ilk sonuçlar şaşırttı
Düzenleyen: Eda Narin / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Politika Haberleri / Türkiye Gazetesi
2019 yerel seçimlerinde MHP'de olan Türkiye'nin en küçük kenti Bartın'da sandıkların yarısından fazlası açıldı. İlk sonuçlara göre CHP'nin adayı Yalçınkaya, yüzde 51.93 ile önde.
31.03.2024 20:25
BARTIN'DAN İLK SONUÇLAR
Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy sayımı devam ederken ilk sonuçlar gelmeye başladı. Türkiye'nin en küçük kenti olarak bilinen Bartın'dan şaşırtan sonuçlar geldi. 2019 seçimlerinde MHP'de olan belediyeye ilişkin sandıkların yüzde 53.97'si açıldı.
İlk sonuçlar şöyle:
- CHP - Muhammet Rıza Yalçınkaya: Yüzde 51.93
- MHP - Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu: Yüzde 36.95
- Yeniden Refah Partisi - Faruk Tutkun: Yüzde 3.07
Yer: Bartın