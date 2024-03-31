Sandıkların yarısından fazlası açıldı: Türkiye'nin en küçük kenti Bartın'da ilk sonuçlar şaşırttı

Düzenleyen: Eda Narin / Kaynak: Türkiye Gazetesi 31 Mart 2024 20:32 - Güncelleme: 31 Mart 2024 20:39 - Güncelleme:

Politika Haberleri / Türkiye Gazetesi

2019 yerel seçimlerinde MHP'de olan Türkiye'nin en küçük kenti Bartın'da sandıkların yarısından fazlası açıldı. İlk sonuçlara göre CHP'nin adayı Yalçınkaya, yüzde 51.93 ile önde.