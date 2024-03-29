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Haberler > Biyografi > Burcu Köksal kimdir? CHP Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Burcu Köksal hayatı ve kariyeri

Burcu Köksal kimdir? CHP Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Burcu Köksal hayatı ve kariyeri

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Burcu Köksal kimdir? CHP Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Burcu Köksal hayatı ve kariyeri

Biyografi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye 31 Mart Pazar günü sandık başına gidiyor. Seçimlerde oy kullanacak vatandaşlar oy vereceği adayları sorguluyor. 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak Mahalli İdareler Seçiminde CHP'nin Afyonkarahisar Belediye Başkan adayı Burcu Köksal oldu. Peki, CHP Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Burcu Köksal kimdir? Burcu Köksal ne iş yapıyor? Burcu Köksal kaç yaşında ve nereli? Mesleği ne? İşte hayatı ve siyasi kariyeri...

Türkiye 2024 yerel seçimlerine hazırlanıyor. Vatandaşlar ise 2024 yerel seçimlerde oy vereceği adayları merak ediyor.  CHP, Afyonkarahisar Belediye başkan adaylığı için Burcu Köksal'ı duyurdu ve seçim çalışmaları o günden bu yana hız kazandı. Peki, CHP Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Burcu Köksal kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Tüm merak edilenler haberimizde...

BURCU KÖKSAL KİMDİR, NE İŞ YAPAR?

Burcu Köksal, 18 Ocak 1980 tarihinde Afyonkarahisar'da dünyaya geldi. İlk, orta ve lise öğrenimini Afyonkarahisar'da tamamladı. 2002 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. 8 Mart 2004 tarihinde Afyonkarahisar'da avukat olarak iş hayatına başladı.

Burcu Köksal, Atatürkçü Düşünce Derneği başta olmak üzere çeşitli sivil toplum örgütlerine üye olan Köksal, 2007 yılında Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Afyonkarahisar İl Kadın Kolları Başkanlığını yürüttü.

Haziran 2015 ve Kasım 2015 Türkiye genel seçimleri'nde CHP Afyonkarahisar milletvekili olarak meclise girdi. 2018 Türkiye genel seçimleri öncesinde 14 CHP'li milletvekili ile mecliste grup kurabilmesi için İYİ Parti'ye geçti. 10 Mayıs 2018 tarihinde  Cumhuriyet Halk Partisi'ne geri döndü. 2023 genel seçimlerinde de CHP Afyonkarahisar milletvekili olarak meclise girdi ve CHP'nin TBMM'deki üç grup başkan vekilinden biri oldu.

Burcu Köksal, evli ve bir çocuk annesidir. Köksal, orta düzeyde İngilizce bilmektedir.

Burcu Köksal, 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde CHP Afyonkarahisar Belediye Başkanlığı için yarışacak.

Düzenleyen:  - Biyografi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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