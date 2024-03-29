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Haberler > Biyografi > Mehmet Siyam Kesimoğlu kimdir? CHP Kırklareli Belediye Başkan Adayı Mehmet Siyam Kesimoğlu hayatı ve kariyeri

Mehmet Siyam Kesimoğlu kimdir? CHP Kırklareli Belediye Başkan Adayı Mehmet Siyam Kesimoğlu hayatı ve kariyeri

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Mehmet Siyam Kesimoğlu kimdir? CHP Kırklareli Belediye Başkan Adayı Mehmet Siyam Kesimoğlu hayatı ve kariyeri

Biyografi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye 31 Mart Pazar günü sandık başına gidiyor. Seçimlerde oy kullanacak vatandaşlar oy vereceği adayları sorguluyor. 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak Mahalli İdareler Seçiminde CHP'nin Kırklareli Belediye Başkan adayı Mehmet Siyam Kesimoğlu oldu. Peki, CHP Kırklareli Belediye Başkan Adayı Mehmet Siyam Kesimoğlu kimdir? Mehmet Siyam Kesimoğlu ne iş yapıyor? Mehmet Siyam Kesimoğlu kaç yaşında ve nereli? Mesleği ne? İşte hayatı ve siyasi kariyeri...

Türkiye 2024 yerel seçimlerine hazırlanıyor. Vatandaşlar ise 2024 yerel seçimlerde oy vereceği adayları merak ediyor.  CHP, Kırklareli Belediye başkan adaylığı için Mehmet Siyam Kesimoğlu'nu duyurdu ve seçim çalışmaları o günden bu yana hız kazandı. Peki, CHP Kırklareli Belediye Başkan Adayı Mehmet Siyam Kesimoğlu kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Tüm merak edilenler haberimizde...

MEHMET SİYAM KESİMOĞLU KİMDİR, NE İŞ YAPAR?

Mehmet Siyam Kesimoğlu, 7 Mart 1960 tarihinde Kırklareli’nin Vize ilçesinde doğdu . 1983 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünü bitirdi. Turizm Bakanlığı’nda Başdanışmanlık yaptı.

Mehmet Siyam Kesimoğlu, özel sektörde ve kamu sektöründe çeşitli üst düzey görevlerde bulundu. Mülkiyeliler Birliği Genel Başkanlığı, Mülkiyeliler Birliği Vakfı Başkanlığı, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Vakfı 2. Başkanlığı, Kırklareli Kültür ve Dayanışma Derneği Genel Başkanlığı görevlerini üstlendi.

Mehmet Siyam Kesimoğlu, 22. Dönemde Kırklareli Milletvekili seçildi. Aynı dönem Türkiye – Estonya Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı oldu. 12 Haziran 2011’de yapılan seçimle yeniden 24. Dönem Kırklareli Milletvekili olan Kesimoğlu, 1 Şubat 2014’te Kırklareli Belediye Başkanlığı’na aday gösterildi ve 30 Mart’ta yapılan seçimle Kırklareli Belediye Başkanı oldu.

5 yıllık görev süresi sonunda yapılan 31 Mart 2019 seçimlerine Bağımsız Aday olarak katıldı ve tekrar Kırklareli Belediye Başkanı seçildi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun  daveti  ve Kırklareli Halkı’nın katılımlarıyla yapılan anketler ve sivil toplum örgütleri ile yapılan görüşmelerde “Yuvaya Dönme” konusunda çoğunluktan aldığı destekle tekrar CHP üyesi oldu.

Kesimoğlu, evli ve bir çocuk babasıdır.

Mehmet Siyam Kesimoğlu, 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde CHP Kırklareli Belediye Başkanlığı için yarışacak.

Düzenleyen:  - Biyografi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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