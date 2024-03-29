Arif Güçlü'nün hayatı ve biyografisi! CHP Evren Belediye Başkan Adayı Arif Güçlü nereli?
Düzenleyen: Canan Kemikli / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Biyografi Haberleri / Türkiye Gazetesi
31 Mart 2024 yerel seçimler kapsamında CHP Evren Belediye Başkan Adayı Arif Güçlü'nün hayatı ve kimliği araştırılıyor. Arif Güçlü kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Yerel seçimlere sayılı günler kaldı. Arif Güçlü'nün hayatına dair detaylar içeriğimizde
2024 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde CHP Evren İlçe Belediye Başkan Adayı Arif Güçlü'nün biyografisi seçmen kitlesi tarafından araştırılıyor. Evren'den aday olan Arif Güçlü kimdir, memleketi neresi, ne zama doğdu? Arif Güçlü'nün hayatı hakkında merak edilen bilgiler ve detayları derledik
ARİF GÜÇLÜ KİMDİR?
Arif Güçlü, 1965'te Evren'de dünyaya geldi. Lise mezunu ve emekli memur olan olan Arif Güçlü, 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri kapsamında CHP Evren Belediye Başkan Adayı oldu.
Düzenleyen: Canan Kemikli - Biyografi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi