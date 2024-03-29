Yeniden Refah Partisi Bergama adayı, AK Parti'ye destek isteyerek yarıştan çekildi

Seçime 2 gün kala önemli bir gelişme yaşandı. Yeniden Refah Partisi Bergama adayı Mutlu Metin, Cumhur İttifakı lehine yerel seçimde adaylıktan çekildiğini duyurdu.

31 Mart yerel seçimlerine 2 gün kala önemli gelişmeler yaşanıyor.

SEÇİM ÖNCESİ PARTİDE KRİZ YAŞANIYOR

Seçime Cumhur İttifakı'ndan ayrı bir şekilde kendi adaylarıyla giren Yeniden Refah Partisi, son günlerde art arda eleştirilerin hedefinde yer aldı. Parti içinden birçok isim de Yeniden Refah lideri Fatih Erbakan'a adayların çekilmesini ve Cumhur İttifakı'na destek verilmesi gerektiği çağrısında bulunuyor.

YARIŞTAN ÇEKİLDİ

Gelişmeler dikkatle takip edilirken Yeniden Refah Partisi Bergama adayı Mutlu Metin, AK Parti lehine adaylıktan çekildiğini duyurdu. Metin, "Bizler Bergama'da, şehir merkezinde, kırsalda ve Kozak Bölgesinde yaşayan vatandaşlarımızla, eşimiz, dostumuzla, ticaret yaptığımız arkadaşlarımızla yoğun bir istişare içine girdik.

Bizler bir Bergamalı olarak, Bergama'da yaşayan bir birey olarak, ilçemizin geleceği için, Bergama'mızın bu 5 yıl içinde il olabilirliği, yapılacak hizmetlerin ivedi olarak yapılması, Bergama'mızın sanayileşmesindeki önemli adımların daha hızlı atılması için Cumhur İttifakı Bergama Belediye Başkan Adayı Sadık Bey'in adına belediye başkan adaylığından çekiliyorum. Bizim için siyaset yeni başlıyor. Bergama'da yapılan bu işlerin çok yakından takipçisi olacağız." dedi.

"MESNETSİZ İDDİALARLA İLGİLİ HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILACAK"

Metin daha sonra bir açıklama daha yayınlayarak hakkındaki iddialara cevap verdi:

"Değerli hemşehrilerim; yaptığım açıklamayla ilgili bazı gruplar şahsimin para alarak adaylıktan çekildiğimi tehdit edilerek çekildiğimi olur olmaz mesnetsiz söylemler ve yazılar yazdığını gözlemlemekteyim. Bunlarla ilgili hukuki süreç başlatılacaktır. Bilinmelidir ki siyasette bu tür hamleler dönem dönem genel başkanlar düzeyinde de yapılmaktadır. Siyasette duygusallığa yer yoktur. Ülkemiz genelinde de bazı ilçelerimizde ve illerimizde bu tür çekilmeler olmuştur. Şahsım adına doğru gördüğüm kararı uygulamak en doğal hakkımdır.

Herkesin siyasi görüşüne saygım vardır... Bergamamız için siyaset yapıp bana yazı yazan arkadaşlar benim de görüşüm bu yöndedir. işin enteresan kısmı ise belediye başkanı adayı olduğumda hayırlı olsun diye telefonla beni arayan 40 kişi idi adaylıktan çekildim hayırlı olsun Bergama için başkanım diye arayan kişi sayısı 200-250 kişi. Biz buradayız işimizin başındayız. Herkes için 2024 yerel seçimleri hayırlı olsun diyor iyi akşamlar diliyorum."