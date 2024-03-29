Son DakikaSeçimRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Left
Lamba

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Lamba
Right
Haberler > Gündem > Yeniden Refah Partisi Bergama adayı, AK Parti'ye destek isteyerek yarıştan çekildi

Yeniden Refah Partisi Bergama adayı, AK Parti'ye destek isteyerek yarıştan çekildi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Yeniden Refah Partisi Bergama adayı, AK Parti&#039;ye destek isteyerek yarıştan çekildi

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Seçime 2 gün kala önemli bir gelişme yaşandı. Yeniden Refah Partisi Bergama adayı Mutlu Metin, Cumhur İttifakı lehine yerel seçimde adaylıktan çekildiğini duyurdu.

31 Mart yerel seçimlerine 2 gün kala önemli gelişmeler yaşanıyor.

SEÇİM ÖNCESİ PARTİDE KRİZ YAŞANIYOR

Seçime Cumhur İttifakı'ndan ayrı bir şekilde kendi adaylarıyla giren Yeniden Refah Partisi, son günlerde art arda eleştirilerin hedefinde yer aldı. Parti içinden birçok isim de Yeniden Refah lideri Fatih Erbakan'a adayların çekilmesini ve Cumhur İttifakı'na destek verilmesi gerektiği çağrısında bulunuyor.

YARIŞTAN ÇEKİLDİ

Gelişmeler dikkatle takip edilirken Yeniden Refah Partisi Bergama adayı Mutlu Metin, AK Parti lehine adaylıktan çekildiğini duyurdu. Metin, "Bizler Bergama'da, şehir merkezinde, kırsalda ve Kozak Bölgesinde yaşayan vatandaşlarımızla, eşimiz, dostumuzla, ticaret yaptığımız arkadaşlarımızla yoğun bir istişare içine girdik.

Bizler bir Bergamalı olarak, Bergama'da yaşayan bir birey olarak, ilçemizin geleceği için, Bergama'mızın bu 5 yıl içinde il olabilirliği, yapılacak hizmetlerin ivedi olarak yapılması, Bergama'mızın sanayileşmesindeki önemli adımların daha hızlı atılması için Cumhur İttifakı Bergama Belediye Başkan Adayı Sadık Bey'in adına belediye başkan adaylığından çekiliyorum. Bizim için siyaset yeni başlıyor. Bergama'da yapılan bu işlerin çok yakından takipçisi olacağız." dedi.

"MESNETSİZ İDDİALARLA İLGİLİ HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILACAK"

Metin daha sonra bir açıklama daha yayınlayarak hakkındaki iddialara cevap verdi:

"Değerli hemşehrilerim; yaptığım açıklamayla ilgili bazı gruplar şahsimin para alarak adaylıktan çekildiğimi tehdit edilerek çekildiğimi olur olmaz mesnetsiz söylemler ve yazılar yazdığını gözlemlemekteyim. Bunlarla ilgili hukuki süreç başlatılacaktır. Bilinmelidir ki siyasette bu tür hamleler dönem dönem genel başkanlar düzeyinde de yapılmaktadır. Siyasette duygusallığa yer yoktur. Ülkemiz genelinde de bazı ilçelerimizde ve illerimizde bu tür çekilmeler olmuştur. Şahsım adına doğru gördüğüm kararı uygulamak en doğal hakkımdır.

Herkesin siyasi görüşüne saygım vardır... Bergamamız için siyaset yapıp bana yazı yazan arkadaşlar benim de görüşüm bu yöndedir. işin enteresan kısmı ise belediye başkanı adayı olduğumda hayırlı olsun diye telefonla beni arayan 40 kişi idi adaylıktan çekildim hayırlı olsun Bergama için başkanım diye arayan kişi sayısı 200-250 kişi. Biz buradayız işimizin başındayız. Herkes için 2024 yerel seçimleri hayırlı olsun diyor iyi akşamlar diliyorum."

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Ankara barajları için kritik uyarı: Yetkililer nisan ayına dikkat çekti - GündemAnkara barajları için kritik uyarıBakan Uraloğlu'ndan emeklileri sevindirecek haber: Yüzde 10 indirim geliyor - GündemBakan Uraloğlu'ndan emeklileri sevindirecek haberDilenmeye aracıyla gitmiş! Yaşlı kılığına girip 2 saatte 1.600 TL toplamış - GündemYaşlı kılığına girip 2 saatte topladığı para hayrete düşürdüKKTC’de üniversite bölüm başkanı profesörün Interpol tarafından arandığı ortaya çıktı - GündemProfesörün Interpol tarafından arandığı ortaya çıktıLüks villada dehşet! Biri alevlerin içinden çıktı, diğeri cansız bulundu - GündemLüks villada dehşet!Muhtar adayından görülmemiş vaat: Seçilirsem 5 kişiyi umreye götüreceğim - GündemMuhtar adayından ilginç vaat, duyan bir kez daha düşündüVahşice katledilen kedi Eros davasında yeni gelişme: Savcılık 'ceza az' diyerek itiraz etti - GündemKedi Eros davasında 2 yıllık cezaya savcılıktan itirazEhliyetsiz sürücü, 2 çocuğu ezdi - GündemEhliyetsiz sürücü, 2 çocuğu ezdiİsrail ordusu Halep'i vurdu: 38 ölü - Gündemİsrail ordusu Suriye'yi vurdu!MİT Başkanı İbrahim Kalın, ABD Temsilciler Meclisi üyeleriyle görüşecek - GündemMİT Başkanı, ABD Temsilciler Meclisi üyeleriyle görüşecek
Sonraki Haber Yükleniyor...