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Haberler > Biyografi > Serkan Acar kimdir? Cumhur İttifakı Aliağa Belediye Başkan Adayı Serkan Acar'ın biyografisi

Serkan Acar kimdir? Cumhur İttifakı Aliağa Belediye Başkan Adayı Serkan Acar'ın biyografisi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Serkan Acar kimdir? Cumhur İttifakı Aliağa Belediye Başkan Adayı Serkan Acar&#039;ın biyografisi

Biyografi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Cumhur İttifakından aday olarak gösterilen Aliağa Belediye Başkan Adayı Serkan Acar'ın kim olduğu seçmenler tarafından merak ediliyor. Serkan Acar kimdir, nerede doğdu, kaç yaşında? Yerel seçimler kapsamında belediye başkan adaylarının biyografileri araştırılıyor. İşte, Serkan Acar'ın hayatı ve biyografisi

2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri kapsamında belediye başkan adaylarının biyografileri ve seçim vaatleri seçmenler tarafından araştırılıyor. Aliağa'dan aday olan Belediye Başkan Adayı Serkan Acar kimdir, aslen nereli, ne zaman doğdu? Kariyer hayatı nasıl başladı, eğitim durumu nedir? Serkan Acar'ın biyografisi merak ediliyor. İşte, detaylar 

SERKAN ACAR KİMDİR?

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, 1976 yılında İzmir Karşıyaka ilçesinde dünyaya geldi. İlköğretimini Piyale İlkokulunda, ortaöğrenimini ise Bayraklı Ortaokulunda tamamladı. Başarılı bir öğrenci geçmişine sahip olan Acar, üniversite sınavlarında Türkiye sıralamasına girdi. 9 Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Askerlik görevini yerine getirdikten sonra çeşitli hukuk bürolarında çalıştı. Ardından kendi hukuk bürosunu açan Serkan Acar, Atık  kabloların geri kazandırılması konusunda uluslararası düzeyde çalışmalar yaptı.

Çevre Bakanlığı ile çalışmalar yapan Serkan Acar, Türkiye’de ilk defa bu konu ile ilgili lisans aldı. 2007 yılında Ege Bölgesi Sanayi Odası tarafından çevre sağlığına verdikleri katkıdan dolayı “Çevre Ödülü”ne layık görüldü. Bu konuyla ilgili yurtdışında da çalışmalarına devam etti ve tesisler kurdu.

2014 ve 2019 tarihlerinde yapılan Mahalli İdareler Seçimlerinde iki dönem üst üste Aliağa Belediye Başkanı seçilen Acar, evli ve 3 çocuk babasıdır.

Düzenleyen:  - Biyografi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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