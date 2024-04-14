YSK'dan AK Parti'nin Gümüşhane talebine ret

YSK, AK Parti'nin Gümüşhane'de seçimlerin iptali ve yeniden yapılması talebini reddetti. Kentteki seçim sonuçları itiraz sonrası yeniden sayılmış ancak sonuç değişmemişti.

Gümüşhane'de belediye başkanlığı koltuğuna MHP'nin adayı Vedat Soner Başer, AK Parti'nin adayı Ercan Çimen'i geçerek oturmuştu. AK Parti'nin seçim sonuçlarına itiraz etmesi üzerine 16 bin 742 seçmenin oy kullandığı 80 sandığın 65'inde oylar yeniden sayılmıştı.

Sayım sonucu MHP adayı Vedat Soner Başer'in oyu 2 artarak 6 bin 692'ye, AK Parti'nin adayı Ercan Çimen'in oyu ise 4 artarak 6 bin 145'e yükselmişti.

YSK'DAN RET GELDİ

AK Parti bu kez seçimlerin iptali ve yeniden yapılması talebiyle Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) kapısını çalmıştı. YSK, AK Parti'nin Gümüşhane'de seçimlerin iptali ve yeniden yapılması talebini reddetti.