YSK'dan Çankırı'dan seçim itirazları kararı

YSK, Çankırı’daki seçim itirazlarını karara bağladı. Buna göre MHP'nin 3 ilçedeki talepleri reddedildi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri çerçevesinde Çankırı’da yapılan itirazları karara bağladı.

YSK, Milliyetçi Hareket Partisi’nin (MHP) Eldivan ilçesi için belediye başkanlığı seçiminin iptaline, Şabanözü Belediye Başkanlığı oylarının yeniden sayımına ve Orta ilçesi için il genel meclisi mazbatanın iptali talepleri reddedildi.