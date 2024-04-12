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YSK'dan Çankırı'dan seçim itirazları kararı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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YSK&#039;dan Çankırı&#039;dan seçim itirazları kararı

Politika Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

YSK, Çankırı’daki seçim itirazlarını karara bağladı. Buna göre MHP'nin 3 ilçedeki talepleri reddedildi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri çerçevesinde Çankırı’da yapılan itirazları karara bağladı.

YSK, Milliyetçi Hareket Partisi’nin (MHP) Eldivan ilçesi için belediye başkanlığı seçiminin iptaline, Şabanözü Belediye Başkanlığı oylarının yeniden sayımına ve Orta ilçesi için il genel meclisi mazbatanın iptali talepleri reddedildi.

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Düzenleyen:  - Politika
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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