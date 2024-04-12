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YSK, İyi Parti'nin Ordu talebini reddetti

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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YSK, İyi Parti&#039;nin Ordu talebini reddetti

Politika Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) İYİ Parti'nin Ordu'da seçimlerin iptali ve yeniden yapılması talebini reddetti.

Yerel seçimlerde tartışmaların yaşandığı illerden biri de Ordu olmuştu. Seçimlerde AK Parti adayı Hilmi Güler yüzde 40.06 oy alırken, İyi Parti adayı Enver Yılmaz yüzde 36.52 ile ikinci olmuştu.

İyi Parti de Ordu'da oy kullanan 486 bin 265 kişi olmasına rağmen Türkiye ortalamasının çok üstünde geçersiz oy tespit edildiğini, açılan sandıklarda geçersiz sayılan oy pusulalarında çift mühür olan pusulaların İyi Parti'ye basılı olduğunu, çok sayıda sandıkta kayıp zarf ve pusula olduğunu öne sürmüştü.

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TALEP REDDEDİLDİ

Usulsüzlük iddialarının ardından parti YSK'ya olağanüstü seçimlerin yenilenmesi talebinde bulunmuştu.

YSK, Ordu için kararını verdi ve İyi Parti'nin talebini reddetti. 

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Düzenleyen:  - Politika
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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