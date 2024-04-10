Yerel seçim sürecinin en başarılı milletvekilleri kim? ORC'den dikkat çeken araştırma

Düzenleyen: Mesut Şahin / Kaynak: Türkiye Gazetesi 10 Nisan 2024 13:23 - Güncelleme: 10 Nisan 2024 13:29 - Güncelleme:

Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi

ORC Araştırma, yerel seçimlerin ardından dikkat çeken bir araştırmaya imza attı. "Yerel seçimlerin en başarılı milletvekilleri kim?" diye sorulan ankette AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, DEM ve YRP'den birer isim öne çıktı.