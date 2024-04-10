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Yerel seçim sürecinin en başarılı milletvekilleri kim? ORC'den dikkat çeken araştırma

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Yerel seçim sürecinin en başarılı milletvekilleri kim? ORC&#039;den dikkat çeken araştırma

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

ORC Araştırma, yerel seçimlerin ardından dikkat çeken bir araştırmaya imza attı. "Yerel seçimlerin en başarılı milletvekilleri kim?" diye sorulan ankette AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, DEM ve YRP'den birer isim öne çıktı.

Türkiye yerel seçim heyecanını geride bırakırken, araştırma şirketleri de anketlerde değişikliğe gitti. Seçim dönemi boyunca il il, ilçe ilçe anket yapan araştırma şirketleri şimdi de seçim sürecini ele aldı.

YEREL SEÇİMLERİN EN BAŞARILI MİLLETVEKİLLERİ KİM?

ORC Araştırma'dan gelen son ankette "Yerel seçimlerin en başarılı milletvekilleri kim?" diye soruldu. Ankette dikkat çeken isimler yer aldı.

Yerel seçim sürecinin en başarılı milletvekilleri kim? ORC'den dikkat çeken araştırma - 1. Resim

İşte ankette ismi çıkan vekiller: 

  • CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır
  • MHP Çankırı Milletvekili Pelin Yıkık
  • DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık
  • AK Parti İstanbul Milletvekili Özlem Zengin
  • Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin
  • İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta

 

 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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