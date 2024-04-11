Seçim SonuçlarıRamazanSon DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > YSK Başkanı Yener, itirazlarda son durumu paylaştı! 4 yerde seçim yenilenecek

YSK Başkanı Yener, itirazlarda son durumu paylaştı! 4 yerde seçim yenilenecek

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
YSK Başkanı Yener, itirazlarda son durumu paylaştı! 4 yerde seçim yenilenecek

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

31 Mart yerel seçimleri sonrası Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) partilerden gelen itirazlara ilişkin mesaisi bayramda da sürüyor. YSK, saat 14.00'da başlayan toplantıda itiraz başvurularını değerlendirmeye tabi tutuyor. Öte yandan YSK Başkanı Ahmet Yener, toplantı öncesi basın mensuplarına konuşarak, Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesi, Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesi, Edirne'de bir belde ve Sivas'taki bir bölgede seçimlerin yenileneceğini açıkladı.

Yerel seçim sonuçlarına partilerden çok sayıda itiraz geldi. Yüksek seçim kurulu (YSK), bugün saat 14.00’te toplandı. Toplantıda dün sona eren olağan itiraz sürecine ilişkin yapılan başvurular değerlendiriliyor.

40 DOSYA DEĞERLENDİRİLECEK

YSK'da başlayan toplantıda 40 dosya üzerinde duruluyor.

Dosyalarda kritik pek çok seçim noktasında yapılan itirazlar bulunuyor.

YSK Başkanı itirazlarda son durumu paylaştı! 4 yerde seçim yenilenecek - 1. Resim

4 PARTİNİN 6 İTİRAZI KABUL EDİLDİ

YSK Başkanı Ahmet Yener, kritik toplantı öncesi basın mensuplarıyla bayramlaşarak şunları söyledi:

"Bu süreçte tüm siyasi partilerimizin itirazlarından kabul olanlar da var, ret olanlar da var. AK Parti'nin 2 yerde itirazları kabul edildi. Aynı şekilde CHP'nin 1 yerdeki itirazı kabul edildi. MHP'nin 1 yerde, DEM Parti'nin de 2 yerde kurulumuza intikal eden itirazları kabul edildi. Süreç devam ediyor. Bugün de saat 14.00'te kurulumuz toplanacak. Bayram sürecinde de diğer günlerde de öğleden sonra toplantılarımız devam edecek.

TALEPLER DEĞERLENDİRİLİYOR

Siyasi partilerimizin genel merkezleri, bizim vermiş olduğumuz kararların, yasanın öngördüğü koşullarda tekrar incelenmesini talep ediyorlar. Bizlerin vermiş olduğu kararların tekrar gözden geçirilmesi talep ediliyor.

İlgili Haberler

Bu sadece bizim dönemimizdeki kurumun faaliyetleriyle ilgili değil. 1950'den beri devam eden süreçte ülkemiz YSK'nin gerçekleştirmiş olduğu seçimlerdeki başarısının ödüllendirilmesi, taçlandırılması diye nitelendirebiliriz."

YSK Başkanı itirazlarda son durumu paylaştı! 4 yerde seçim yenilenecek - 2. Resim

4 YERDE SEÇİM YENİLENECEK

Yener, itirazın kabul gördüğü Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesi, Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesi, Edirne'de bir belde ve Sivas'taki bir seçim bölgesinde 2 Haziran'da yeniden seçim yapılacağını açıkladı.

İlgili Haberler

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
İstanbul boşaldı ama çilesi bitmedi! Trafik felç, kuyrukların sonu yokGörenler şoke oldu, bu kadarına da pes! Köpeğe alkol içirip sosyal medyadan paylaştı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Görenler şoke oldu, bu kadarına da pes! Köpeğe alkol içirip sosyal medyadan paylaştı - GündemGörenler şoke oldu, bu kadarına da pes!İstanbul boşaldı ama çilesi bitmedi! Trafik felç, kuyrukların sonu yok - Gündemİstanbul'da bayram çilesi! Trafik felç, kuyrukların sonu yokAvcılar'da bekçiye silahlı saldırı! 20 yaşındaki şüpheli suç makinesi çıktı - Gündemİstanbul'da bekçiye silahlı saldırıAilesiyle gittiği piknikte kaybolan 2 yaşındaki çocuktan kahreden haber - Gündem2 yaşındaki çocuktan kahreden haberAK Parti'den bayram ziyareti! CHP'den hükümetin İsrail kararına destek - GündemCHP'den hükümetin İsrail kararına destekMSB'den terörle mücadelede kritik açıklama: Ayak basmadık yer bırakmayacağız! - Gündem'Ayak basmadık yer bırakmayacağız!'
Sonraki Haber Yükleniyor...