YSK Başkanı Yener, itirazlarda son durumu paylaştı! 4 yerde seçim yenilenecek

31 Mart yerel seçimleri sonrası Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) partilerden gelen itirazlara ilişkin mesaisi bayramda da sürüyor. YSK, saat 14.00'da başlayan toplantıda itiraz başvurularını değerlendirmeye tabi tutuyor. Öte yandan YSK Başkanı Ahmet Yener, toplantı öncesi basın mensuplarına konuşarak, Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesi, Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesi, Edirne'de bir belde ve Sivas'taki bir bölgede seçimlerin yenileneceğini açıkladı.

Yerel seçim sonuçlarına partilerden çok sayıda itiraz geldi. Yüksek seçim kurulu (YSK), bugün saat 14.00’te toplandı. Toplantıda dün sona eren olağan itiraz sürecine ilişkin yapılan başvurular değerlendiriliyor.

40 DOSYA DEĞERLENDİRİLECEK

YSK'da başlayan toplantıda 40 dosya üzerinde duruluyor.

Dosyalarda kritik pek çok seçim noktasında yapılan itirazlar bulunuyor.

4 PARTİNİN 6 İTİRAZI KABUL EDİLDİ

YSK Başkanı Ahmet Yener, kritik toplantı öncesi basın mensuplarıyla bayramlaşarak şunları söyledi:

"Bu süreçte tüm siyasi partilerimizin itirazlarından kabul olanlar da var, ret olanlar da var. AK Parti'nin 2 yerde itirazları kabul edildi. Aynı şekilde CHP'nin 1 yerdeki itirazı kabul edildi. MHP'nin 1 yerde, DEM Parti'nin de 2 yerde kurulumuza intikal eden itirazları kabul edildi. Süreç devam ediyor. Bugün de saat 14.00'te kurulumuz toplanacak. Bayram sürecinde de diğer günlerde de öğleden sonra toplantılarımız devam edecek.

TALEPLER DEĞERLENDİRİLİYOR

Siyasi partilerimizin genel merkezleri, bizim vermiş olduğumuz kararların, yasanın öngördüğü koşullarda tekrar incelenmesini talep ediyorlar. Bizlerin vermiş olduğu kararların tekrar gözden geçirilmesi talep ediliyor.

Bu sadece bizim dönemimizdeki kurumun faaliyetleriyle ilgili değil. 1950'den beri devam eden süreçte ülkemiz YSK'nin gerçekleştirmiş olduğu seçimlerdeki başarısının ödüllendirilmesi, taçlandırılması diye nitelendirebiliriz."

4 YERDE SEÇİM YENİLENECEK

Yener, itirazın kabul gördüğü Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesi, Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesi, Edirne'de bir belde ve Sivas'taki bir seçim bölgesinde 2 Haziran'da yeniden seçim yapılacağını açıkladı.