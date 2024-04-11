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İsrail tehdit etti, ABD'den "her an başlayabilir" uyarısı geldi! İran-İsrail savaşı kapıda

Düzenleyen: / Kaynak: Ajanslar
- Güncelleme:
İsrail tehdit etti, ABD&#039;den &quot;her an başlayabilir&quot; uyarısı geldi! İran-İsrail savaşı kapıda

Dünya Haberleri  / Ajanslar

İsrail tarafından İran'ın Şam konsolosluğuna düzenlenen saldırı sonrası Orta Doğu'da savaş kapıya dayandı. Biden olası İran saldırılarına karşı İsrail'i koruyacaklarını açıklarken, ABD İstihbaratı İran'ın her an saldırı gerçekleştirebileceğini ifade etti. İsrail Savunma Bakanı Gallant da, ülkesine yönelik bir saldırı halinde İran'ı "sürprizlerle" tehdit etti.

İsrail'in 188 gündür Gazze'de sürdürdüğü saldırılarla birlikte Orta Doğu'daki ateş çemberi genişliyor. İsrail'in Şam'daki İran büyükelçiliğine düzenlediği saldırı sonrası iki ülke arasında savaş başlamak üzere. ABD İstihbaratı, İran'ın her an İsrail'e İHA'larla saldırı düzenleyebileceğini açıkladı. İsrail Savunma Bakanı Gallant da, İran'ın saldırması halinde nasıl karşılık vereceklerini bildiklerini ifade etti.

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SALDIRI "HER AN" GERÇEKLEBİLİR

Amerikan basını, İran ve destekçilerinin İsrail'e yönelik füze saldırısı düzenleyebileceğini iddia etti.

İstihbarat kaynaklarına dayandırılan haberde, saldırının "her an" gerçekleşebileceği belirtildi.

Saldırının "her an" gerçekleşebileceği belirtilirken, İsrail'deki askeri noktaların İHA'larla hedef alınacağı belirtildi.

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İSRAİL'İ BİDEN KORUYACAK!

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden da ülkesinin İran'a karşı İsrail'i koruyacağını söyledi.

Biden, "İran ve destekçilerinden gelen bu tehditlere karşı İsrail'in güvenliğine olan bağlılığımız sarsılmazdır." ifadelerini kullandı.

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İSRAİL, İRAN'I "SÜRPRİZLERLE" TEHDİT ETTİ

İsrail resmi televizyonu KAN'da yer alan habere göre, Tahran ile Tel Aviv arasındaki gerilimin yoğunluğunun arttığı günlerde belirten İsrail Savunma Bakanı Gallant, İsrail'in kuzeyinde ülkesinin askerleriyle bir araya geldi.

Birden fazla cepheden saldırıya uğradıklarını Gallant, "Ortadoğu'nun neresinde olursa olsun, İsrail topraklarına saldıranlara karşı, kararlı bir saldırı eylemiyle çok hızlı bir şekilde nasıl karşılık vereceklerini bildiklerini" dile getirdi.

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BÜYÜKELÇİLİK SALDISI SONRASI SAVAŞ KAPIDA

İsrail, Devrim Muhafızları lideri Muhammed Rıza Zahidi'nin 1 Nisan'da Suriye'nin başkenti Şam'daki büyükelçiliği hedef alan bombalama sırasında öldürülmesinin ardından, İran'ın olası misillemesine hazırlanıyor.

İsrail, İran'ın Şam'daki büyükelçilik yerleşkesinde yer alan konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan, 2'si general rütbesinde 7 kişi ölmüştü. Ayrıca saldırıda 6 Suriye vatandaşının hayatını kaybettiği bildirilmişti.

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Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Ajanslar
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