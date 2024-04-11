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İki ülke arasında büyük kriz! UAD'e dava açtılar, büyükelçiliği kapattılar

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
İki ülke arasında büyük kriz! UAD&#039;e dava açtılar, büyükelçiliği kapattılar

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'de gerçekleştirdiği sayısız katliam dünyada krize yol açtı. Nikaragua, Uluslararası Adalet Divanında Almanya aleyhine açtığı dava sonrası, ülkedeki büyükelçiliğini de kapatma kararı aldı.

Almanya'yı Gazze'de 10 binlerce Filistinliyi katleden İsrail'e askeri destek vermekle suçlayan Nikaragua, bu kez de ülkedeki büyükelçiliğini kapattı. Karar Almanya Dışişleri Bakanlığının internet sitesinde yer aldı.

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Alman basınında yer alan haberlerde de bu ülkenin, Uluslararası Adalet Divanında Almanya aleyhine açtığı davanın ardından büyükelçiliğini kapatma kararı aldığı belirtildi.

Almanya'dan gelecek konsolosluk işlemleri ve diğer taleplerle Nikaragua'nın Avusturya'daki büyükelçiliğinin ilgileneceği kaydedildi.

Haberlerde, Almanya'da yaklaşık 250 Nikaragua vatandaşının bulunduğu ve Nikaragua'da ise yaklaşık 1000 Alman vatandaşının yaşadığı ifade edildi.

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ALMANYA SOYKIRIM ORTAKLIĞIYLA SUÇLANIYOR

Nikaragua, Almanya'yı İsrail'e silah sağlayarak Gazze Şeridi'ndeki soykırıma katkıda bulunmakla suçluyor.

Nikaragua ayrıca Almanya'nın İsrail'e silah sevkiyatının derhal durdurulmasını ve Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) yönelik fonların yeniden ödenmeye başlamasını talep ediyor.

İki ülke arasında büyük kriz! UAD'e dava açtılar, büyükelçiliği kapattılar - 1. Resim

NİKARAGUA'NIN HEDEFİ İSRAİL'E ASKERİ YARDIMLARIN ENGELLENMESİ

Nikaragualı Büyükelçisi Argüello Gomez, İsrail'in Gazze'deki soykırımına siyasi, mali ve askeri destek vermekle suçladığı Almanya aleyhinde UAD’de açtıkları davanın tedbir duruşmalarının ardından davayla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Argüello Gomez, dava ile amaçlarının İsrail'e silah gönderen üçüncü ülkelerin soykırım ve diğer suçlara destek olmama yükümlülüklerini hatırlatmak olduğunu, İsrail'e giden bütün askeri yardımların kesilmesini amaçladıklarını kaydetti.

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Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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