ABD'den 'İran tehdidine karşı' İsrail'e tam destek

İran’ın Şam’daki büyükelçilik binasına yapılan saldırı sonrası İran ile İsrail arasındaki gerilim tırmanırken ABD'den yeni açıklamalar geldi. ABD Başkanı Biden, 'İsrail'in güvenliğini korumak için elimizden gelen her şeyi yapacağız' derken Dışişleri Bakanı Blinken de İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'a, İran ile onun bölgedeki vekillerinin tehditlerine karşı yanlarında oldukları mesajını verdi.

İsrail ile İran arasında, Tahran’ın Şam’daki büyükelçilik binasına yapılan saldırı sonrası başlayan gerginlik karşılıklı açıklamalarla artıyor. 1 Nisan’daki saldırı sonrası İran’ın “Misilleme yapacağız” açıklamasının ardından İsrail alarma geçmişti. İsrail dünyanın çeşitli ülkelerindeki büyükelçiliklerinde tedbirleri artırdı.

"ŞEYTANİ REJİM BİR HATA YAPTI, CEZALANDIRILMALI"

İran’ın dinî lideri Ali Hamaney, bayram namazı sonrası yaptığı açıklamada konsolosluk binasına yapılan saldırının uluslararası anlaşmalara aykırı olduğunu vurguladı. Hamaney “Herhangi bir ülkedeki konsolosluk ve büyükelçilik ofisleri o ülkenin topraklarıdır. Konsolosluğumuza saldırdıkları zaman, bizim topraklarımıza da saldırmışlar demektir. Şeytani rejim bir hata yaptı, cezalandırılmalı ve cezalandırılacaktır” dedi.

"SALDIRI OLURSA BİZ DE İRAN'I BOMBALAYACAĞIZ"

Hamaney’e cevap veren İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, İran topraklarından İsrail’e saldırı düzenlenmesi hâlinde karşılık vereceklerini ve İran’ı hedef alacaklarını belirtti. İsrail ordusu İran’la çatışma hazırlıkları çerçevesinde savaş uçaklarını uzun mesafe uçurarak tatbikat başlattı. Söz konusu tatbikata silahlı insansız hava araçları da katıldı. İsrail jetlerinin, saldırı olması durumunda İran içinde belirlenen hassas bölgeleri ve nükleer tesisleri bombalayacağı tahmin ediliyor. Son gelişmeler bu yönde olurken bir açıklama da ABD'den geldi.

ABD'DEN İRAN'A TAM DESTEK

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'a, İran ile onun bölgedeki vekillerinin tehditlerine karşı yanlarında oldukları mesajını verdi. Blinken, telefonda görüştüğü Gallant ile Gazze krizi ve gündemdeki diğer konuları değerlendirdi.

"TEL AVİV'İN YANINDAYIZ"

Antony Blinken, Gallant'a "İran ile onun bölgedeki vekil örgütlerinin tehditleri karşısında" İsrail'e tam destek verdiklerini ve Tel Aviv'in yanında olduklarını iletti. Devam eden Gazze krizini ve esir anlaşmasını görüşen ikili, İsrail'in son günlerde Gazze'ye daha fazla girişine izin verdiği belirtilen insani yardımlar konusunu da ele aldı. Gazze'ye daha fazla yardım girmesi gerektiğini kaydeden Blinken, İsrail yönetimine yardımların girişini hızlandırması çağrısında bulundu. Blinken, World Central Kitchen (WCK) saldırısı benzeri olayların bir daha yaşanmaması gerektiğini vurguladı. Blinken ayrıca İsrail'den, insani yardımlar ve sivil kayıpları azaltma konusundaki taahhütlerini hayata geçirmesini beklediklerini dile getirdi.

"İSRAİL'İN GÜVENLİĞİ İÇİN ELİMİZDEN GELEN HER ŞEYİ YAPARIZ"

ABD Başkanı Joe Biden ve Japonya Başbakanı Fumio Kishida ABD’nin başkenti Washington D.C’de gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Görüşmede Gazze’deki insani kriz ile ateşkes ve rehine takası konuları dahil Orta Doğu’daki gelişmeleri ele aldıklarını söyleyen Biden, İran'ın İsrail'e yönelik önemli bir saldırı başlatma tehdidinde bulunduğunu söyledi. Ülkesinin İsrail’e yönelik savunma desteğini yineleyen Biden, “Başbakan Netanyahu'ya da söylediğim gibi, İran ve vekillerinden gelen bu tehditlere karşı İsrail'in güvenliğine olan bağlılığımız tamdır. Tekrar söylememe izin verin. İsrail'in güvenliğini korumak için elimizden gelen her şeyi yapacağız” şeklinde konuştu.

'SARSILMAZ DESTEK'

ABD Başkanı Joe Biden da dünkü açıklamasında, olası bir İran tehdidine karşı İsrail'e "sarsılmaz" şekilde destek vermeye devam edeceklerini açıklamıştı.