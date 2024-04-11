Rusya-Ukrayna savaşında tansiyon yükseliyor! Stratejik altyapı hedef alındı, 3 kişi hayatını kaybetti

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky, Rusya'nın bir gece içerisinde Ukrayna'ya 40'tan fazla füze ve İHA ateşleyerek ülkenin kritik altyapılarını hedef aldığını duyurdu. Öte yandan Rusya, Ukrayna ordusunun Kursk bölgesindeki Apanasovka köyüne düzenlediği İHA saldırısında 3 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Rusya-Ukrayna arasındaki savaşın seyri son günlerde yükselişe geçti. Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelensky, Rusya'nın bir gecede Ukrayna'ya 40'tan fazla füze ve 40 insansız hava aracı (İHA) ateşleyerek ülkenin "kritik altyapısını" hedef aldığını duyurdu.

KRİTİK ALTYAPI HEDEF ALINDI

Zelensky açıklamasında, "Rusya, bir gecede Ukrayna'ya 40'tan fazla füze ve 40 insansız hava aracı ateşledi. Bazı füzeler ve 'Şahed' İHA'ları başarıyla düşürüldü. Ne yazık ki sadece bir kısmı. Ruslar bir kez daha kritik altyapıyı hedef aldı" ifadelerine yer verdi.

UKRAYNA RUSYA'YI VURDU, 3 KİŞİ CAN VERDİ

Rusya'nın Kursk Bölge Valisi Roman Starovoyt, Ukrayna ordusunun Kursk bölgesindeki Apanasovka köyüne İHA ile saldırı düzenlediğini belirtti.

Starovoyt, "Apanasovka köyündeki bir sivil arabaya Ukrayna'ya ait İHA'dan patlayıcı cihaz atıldı. Maalesef arabada bulunan 2'si çocuk 3 kişi yaşamını yitirdi. Ölenlerin yakınlarına başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.