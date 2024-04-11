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CANLI ANLATIM

İran İsrail'e mi saldıracak? Tansiyon yükseldi, Biden uyardı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi, Ajanslar
- Güncelleme:
İran İsrail&#039;e mi saldıracak? Tansiyon yükseldi, Biden uyardı

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi, Ajanslar

İran-İsrail gerilimi Ortadoğu'da giderek tırmanıyor. Tahran, bu gece gidiş-dönüş tüm hava trafiğini durdururken, İsrail Savaş Kabinesi Tel Aviv'de acil durum toplantısı düzenliyor. Bölgede tansiyon yükselirken, ABD Başkanı Biden'den İran'a "savaş" uyarısı geldi.

Canlı Anlatım Özeti
  • BLOOMBERG: İRAN'IN FÜZE VEYA İHA SALDIRISI YAKIN
  • İSRAİL ACİL TOPLANDI
  • İRAN'DAN ÇEVRE ÜLKELERLE DİPLOMASİ
  • İRAN HAVA SAHASINI SİVİL UÇUŞLARA KAPATTI

İsrail'in Şam'da yaptığı saldırıyla 2'si general rütbesinde 7 askerini kaybeden İran'ın intikam yemini Ortadoğu'da tansiyonu yükseltti. 28 ülkede elçiliklerini kapatan İsrail, İran'ın saldırması durumunda karşılık vereceğini duyurdu. Ortadoğu'da gerilim giderek tırmandı. İşte bölgede anbean yaşananlar...

11.04.2024 01:13

BLOOMBERG: İRAN'IN FÜZE VEYA İHA SALDIRISI YAKIN

ABD Merkezli Bloomberg gazetesi tarafından Çarşamba gecesi yayınlanan istihbarat raporuna göre Biden yönetimi İran'ın İsrail'e yönelik bir saldırısının yakın olduğuna inanıyor.

Konuyla ilgili aşina kaynaklara atıfta bulunan bir rapora göre, İsrail'e karşı potansiyel bir İran füzesi veya İHA saldırısının yakın olacağını tahmin ediyor.

11.04.2024 01:04

İSRAİL ACİL TOPLANDI

Jerusalem Post'un haberine göre İsrail Savaş Kabinesi'nin Tel Aviv'de acil bir acil durum toplantısı düzenlediği iddia edildi.

11.04.2024 00:20

İRAN'DAN ÇEVRE ÜLKELERLE DİPLOMASİ

İran Dışişleri Bakanı Abdullahian, Suudi Arabistan, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar dışişleri bakanlarıyla görüştü.

11.04.2024 00:01

İRAN HAVA SAHASINI SİVİL UÇUŞLARA KAPATTI

İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Muhammed Rıza Aştiani, "Askeri tatbikatlar nedeniyle saat tam 00.00'da Tahran’da yurt içi ve yurt dışı tüm uçuşların durdurulduğunu duyuruyoruz." açıklamasını yaptı.

İran İsrail'e mi saldıracak? Tansiyon yükseldi, Biden uyardı - 1. Resim

10.04.2024 23:00

BIDEN İRAN'I SAVAŞ KONUSUNDA UYARDI

ABD Başkanı Joe Biden, İran'ın İsrail'e yönelik saldırı tehditleri karşısında Tel Aviv'e "sarsılmaz" şekilde destek vermeye devam edeceklerini belirtti.

İran İsrail'e mi saldıracak? Tansiyon yükseldi, Biden uyardı - 2. Resim

Japonya Başbakanı Kişida Fumio ile Beyaz Saray'da düzenlediği ortak basın toplantısında Biden, "İran'ın İsrail'e yönelik ciddi saldırı tehdidini de görüşmemizde ele aldık. Başbakan (Binyamin) Netanyahu'ya da söylediğim gibi, İran'dan ve onun bölgedeki vekillerinden gelen tehditlere karşı İsrail'e olan güvenlik taahhüdümüz sarsılmaz. Tekrar ediyorum, sarsılmaz." dedi.

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Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi, Ajanslar
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