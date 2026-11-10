Fransa suçladı, İran'dan cevap geldi! "Buzdolaplarını bile kontrol edemiyorlar"

İran, Fransa'nın ülkedeki siber saldırılardan Tahran'ı sorumlu tutmasına tepki gösterdi. Suçlamaları "asılsız ve taraflı" olarak nitelendiren İran, Paris yönetimini kendi sorunlarını örtbas etmeye çalışmakla suçladı.

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İran ile Fransa arasında siber saldırı suçlamaları nedeniyle diplomatik gerilim yaşandı. İran Dışişleri Bakanlığı, Fransa'nın ülkesindeki siber saldırılardan Tahran'ı sorumlu tutmasına tepki göstererek iddiaları reddetti.

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Fransa hükümetinin İran'ın ülkedeki siber faaliyetlere katıldığı yönündeki suçlamalarının "asılsız ve taraflı" olduğu belirtildi. Açıklamada, İran'a yönelik suçlamalarda bulunma politikasının şiddetle kınandığı ifade edildi.

Fransa'nın iddialarını İran'ın uluslararası imajına zarar vermeyi ve diğer ülkelerle ilişkilerini bozmayı amaçlayan "sorumsuz ve gülünç" bir girişim olarak nitelendiren Tahran yönetimi, bu suçlamaların uluslararası hukuku ihlal etmekle suçladığı ABD ve İsrail'i memnun ettiğini savundu.

FRANSA'YA 'KENDİ SORUNLARINIZI ÇÖZÜN' MESAJI

Açıklamada Fransa'nın kendi teknik sorunlarını dahi çözemediği öne sürülerek, "buzdolaplarının sıcaklığını bile kontrol edemeyen sistemler" ifadesi kullanıldı. Paris yönetiminin, yaşadığı sorunların sorumluluğunu yabancı aktörlere yükleyerek kamuoyunun dikkatini başka yöne çekmeye çalıştığı iddia edildi.

Fransız yetkililere de seslenilen açıklamada, diğer ülkelere müdahale etmek için büyük bütçeler ayırmak yerine kaynakların Fransız halkının geçim ve eğitim ihtiyaçları için kullanılması tavsiye edildi.

AVRUPA'DA MARKETLERİN SOĞUTMA SİSTEMLERİ HEDEF ALINMIŞTI

Fransa'da ekim ayında yüzlerce süpermarketin soğutma sistemlerini hedef alan siber saldırılar yaşanmıştı. Saldırılar nedeniyle gıda ürünlerinin bozulduğu ve işletmelerin maddi zarara uğradığı bildirilmişti.

Benzer aksaklıklar 2 Kasım'da Belçika, Lüksemburg, İsveç, İrlanda, Hollanda, Finlandiya ve Estonya'daki bazı marketlerde de görülmüştü. Soğutucu ve dondurucuların sıcaklıklarının yükselmesi üzerine bazı işletmeler ürünleri satıştan kaldırmak ve imha etmek zorunda kalmıştı.

Fransa, kendi topraklarında yaşanan saldırılardan İran'ı sorumlu tutarken, Belçika'daki olaylara ilişkin soruşturmanın sürdüğü açıklanmıştı. Belçikalı yetkililer, saldırıların İran'a veya başka bir aktöre atfedilmesini ya da Fransa'daki olaylarla bağlantı kurulmasını sağlayacak bir kanıt bulunmadığını bildirmişti.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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