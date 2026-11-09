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Buzdolapları üzerinden siber savaş! Fransa İran'ı suçladı: "Ciddi sonuçları olacak"

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Buzdolapları üzerinden siber savaş! Fransa İran'ı suçladı: "Ciddi sonuçları olacak"
Başlık ResmiBuzdolapları üzerinden siber savaş! Fransa İranı suçladı: Ciddi sonuçları olacak "Bu görsel AI desteğiyle oluşturulmuştur."

Fransa, süpermarketler ve kan bankalarındaki ticari buzdolaplarını çökerten siber saldırılardan İran Devrim Muhafızları’nı sorumlu tuttu. Paris yönetimi İran büyükelçisini bakanlığa çağırıp yeni AB yaptırımları tehdidinde bulunurken, ABD'deki askeri üslerde yaşanan benzer buzdolabı sabotajlarında da baş şüphelinin İran olduğu ortaya çıktı.

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Fransa ve ABD'yi sarsan gizemli siber saldırı dalgasında hedefteki isim netleşti. Fransız yetkililer, geçen ay ülke genelinde yüzlerce süpermarket ve ticari işletmenin buzdolaplarını devre dışı bırakan siber saldırılardan İran Devrim Muhafızları'nı sorumlu tuttu ve İran için bunun ciddi sonuçları olacağını duyurdu.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Reuters'ın soruşturmacıların şüphelerini duyurmasından hemen sonra İran büyükelçisinin dışişleri bakanlığına çağrıldığını belirterek, yeni Avrupa Birliği yaptırımları sinyali verdi. İran'ın BM misyonu konuya ilişkin açıklama yapmazken, Tahran kötü amaçlı siber operasyon iddialarını reddetti.

BUZDOLAPLARINI ATEŞE VERDİLER, KAN BANKALARINI VURDULAR

11 Ekim'de başlayan ilk dalgada, eski yazılımlar kullanan ticari buzdolaplarının sıcaklık kontrolleri ele geçirildi. Bazı dolapların ısısı o kadar yükseltildi ki cihazlar alev aldı; market çalışanları tonlarca bozulmuş et ve erimiş dondurmayı çöpe atmak zorunda kaldı. Uzmanlar sadece Fransa'daki zararın onlarca milyon euroyu bulabileceğini tahmin ediyor.

Ekim ayındaki bu olayların ardından bu ay Avrupa genelinde 100'den fazla tesisi hedef alan ikinci bir dalga daha geldi. Bu kez Fransız kan bankalarının soğutucuları da etkilenerek çalışanları kritik kan stoklarını acilen taşımaya zorladı.

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PENTAGON DA İRAN'I İŞARET EDİYOR: ABD ÜSLERİ DE VURULDU

Fransa'daki krizin yankıları henüz sürerken, ABD'den gelen bir diğer detay olayın boyutunu değiştirdi. Ağustos ayında en az yarım düzine ABD askeri üssündeki (komandit mağazalardaki) buzdolaplarının da gizemli bir şekilde devre dışı kaldığı ortaya çıktı.

Konuya yakın kaynaklar, Pentagon müfettişlerinin bu arızaları şüpheli birer siber saldırı olarak değerlendirdiğini ve İran'ı baş şüpheli olarak araştırdığını belirtti. Pentagon, güvenlik gerekçesiyle detay vermezken; uzmanlar bu olayları Şubat ayından bu yana süren ABD-İran savaşının yeni ve yıkıcı bir dijital cephesi olarak değerlendiriyor.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: HABER MERKEZİ
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