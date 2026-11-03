Avrupa'da uçaklarda peş peşe bomba paniği! Havalimanları alarma geçti

Polonya, İspanya, Bulgaristan ve İtalya'da yolcu uçaklarına yönelik peş peşe bomba ihbarları yapıldı. Uçaklar tahliye edilip güvenlik kontrolünden geçirilirken, incelemelerde şu ana kadar herhangi bir patlayıcıya rastlanmadı.

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Avrupa'nın farklı ülkelerinde yolcu uçaklarını hedef alan peş peşe bomba ihbarları güvenlik güçlerini alarma geçirdi. Polonya, İspanya, Bulgaristan ve İtalya'daki havalimanlarında güvenlik önlemleri artırılırken, çok sayıda uçakta inceleme başlatıldı.

İhbarların hedefinde İngiltere'den İspanya'ya giden bir Ryanair uçağı, Polonya'ya sefer yapan iki uçak ve İsrail'den Bulgaristan'a gelen bir uçak yer aldı. İtalya'da ise Lizbon ve Dublin'den Roma'ya gelen iki Ryanair uçağı için bomba ihbarı yapıldı.

İSPANYA'DA 121 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Manchester'dan İspanya'nın Murcia kentine giden Ryanair uçağı, bomba ihbarının ardından Murcia Havalimanı'nda güvenlik kontrolüne alındı. Uçaktaki 114 yolcu ve 7 mürettebat tahliye edildi.

İspanyol yetkililer, Sivil Muhafızlar tarafından yapılan incelemelerde herhangi bir patlayıcı maddeye rastlanmadığını açıkladı. İspanya hükümetinin Murcia temsilcisi Francisco Lucas, havalimanındaki faaliyetlerin normale döndüğünü bildirdi.

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İSRAİL'DEN GELEN UÇAK SOFYA'DA İNCELENDİ

Bulgaristan'da ise İsrail'den gelen bir yolcu uçağı, e-posta yoluyla yapılan bomba ihbarının ardından Sofya Havalimanı'na indi. İçişleri Bakanlığı yetkilileri, uçağın terörle mücadele ekipleri tarafından olası patlayıcı düzeneklere karşı incelendiğini duyurdu.

POLONYA'DA UÇAK BAŞKA HAVALİMANINA YÖNLENDİRİLDİ

Polonya'da Londra Heathrow'dan Varşova'ya gitmek üzere havalanan LOT Havayolları uçağı, bomba ihbarı nedeniyle Modlin Havalimanı'na yönlendirildi. Uçaktaki 181 kişi tahliye edilirken, havalimanı geçici olarak uçuşlara kapatıldı. Kontrollerin tamamlanmasının ardından havalimanı yeniden hizmete açıldı.

Kopenhag-Varşova seferini yapan SAS Havayolları'na ait başka bir uçak da bomba ihbarı üzerine incelemeye alındı. Normal şekilde iniş yapan uçakta gerçekleştirilen kontrollerde herhangi bir patlayıcıya rastlanmadı.

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ROMA'DA İKİ UÇAK ARANDI

İtalya'da Lizbon ve Dublin'den Roma Fiumicino Havalimanı'na gelen iki Ryanair uçağı da isimsiz bomba ihbarlarının ardından arandı. Polis bomba imha uzmanlarının yolcu, bagaj ve uçaklarda gerçekleştirdiği kontrollerde şüpheli bir bulguya ulaşılmadı.

Dublin'den gelen uçağa inişine kadar İtalyan Hava Kuvvetleri tarafından eşlik edildi. İncelemelerin ardından alarm durumunun sona erdiği bildirildi.

BUDAPEŞTE'DE DE BENZER PANİK YAŞANMIŞTI

Avrupa'daki bomba ihbarlarının bir gün öncesinde de Londra Luton'dan kalkan Wizz Air uçağı, uçuş sırasında gelen bomba ihbarı nedeniyle Budapeşte'ye yönlendirilmişti. Macar savaş uçağının eşlik ettiği yolcu uçağında yapılan kontrollerde de herhangi bir patlayıcıya rastlanmamıştı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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