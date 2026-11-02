Avrupa'nın en büyük hava yolu şirketi Ryanair, Orta Doğu'daki savaş nedeniyle fırlayan jet yakıtı maliyetlerini gerekçe göstererek bilet fiyatlarına önümüzdeki yıl çift haneli zam geleceğini duyurdu. Şirket, artan maliyetlerle mücadele etmek için geçici maaş dondurmalarından yapay zeka kullanımına kadar bir dizi tasarruf hamlesine hazırlanıyor.

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İrlanda merkezli düşük maliyetli hava yolu devi Ryanair, Orta Doğu çatışmalarının etkisiyle rekor seviyelere ulaşan jet yakıtı giderlerini telafi edebilmek adına sert bir tasarruf paketini devreye sokacağını ve bilet fiyatlarında artışa gideceğini açıkladı.

Şirket İcra Kurulu Başkanı (CEO) Michael O'Leary, önümüzdeki mali yılda yakıt faturasının 2,0 milyar avro (2,24 milyar dolar) kadar artmasının beklendiğini belirtti. O'Leary; geçici maaş dondurmaları, kabin görevlisi oranlarının düşürülmesi ve arka ofis operasyonlarında yapay zekanın daha aktif kullanılması gibi önlemlerin masada olduğunu kaydetti.

Uçak biletlerinde çift haneli zam yolda! Savaşın faturası yolcuya kesilecek

İKİNCİ ÇEYREK KÂRINDA %6 DÜŞÜŞ

Dublin merkezli taşıyıcı tarafından yapılan açıklamaya göre, Eylül ayı sonunda biten ikinci çeyrekte kâr, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6 azalarak 1,61 milyar avroya geriledi. Yolcu trafiği yüzde 5 artarak geliri yüzde 4 yükselişle 5,7 milyar avroya taşısa da, savaşın tüketicilerde oluşturduğu tereddüt ve geç rezervasyonlar bilet fiyatlarının yüzde 2 düşmesine neden oldu.

Hava yolu şirketi, önceden alım anlaşmalarına tabi olmayan yakıt maliyetlerinin ABD-İran savaşı nedeniyle hızla yükseldiğini vurguladı. O'Leary, "Orta Doğu çatışmasında hızlı bir çözüm sağlanmadığı sürece, jet yakıtı fiyatlarının 2027'ye kadar yüksek seviyelerde kalmasını bekliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

BİLET FİYATLARINDA 'ÇİFT HANELİ' ZAM YOLDA

AFP'nin haberine göre; yakıt maliyetlerindeki artışın kaçınılmaz olarak yolculara yansıyacağını ifade eden O'Leary, yayınlanan video mesajında uyardı:

"2027'de tüm hava yollarından Avrupa genelinde kesinlikle çift haneli yüzdesel bilet artışları bekliyoruz."

Piyasa uzmanları da durumu doğruluyor. AJ Bell Piyasa Direktörü Dan Coatsworth, birçok hava yolunun savaş öncesindeki uygun fiyatlı anlaşmalar sayesinde bugüne kadar petrol fiyatı sıçramasını atlatabildiğini, ancak bu sözleşmelerin süresi doldukça sektörün ağır bir maliyet baskısıyla yüzleşeceğini söyledi. Coatsworth, petrol fiyatları gerilemediği sürece yolcuların uçuş maliyetlerinde keskin bir artışa hazırlıklı olmaları gerektiğinin altını çizdi.

SENDİKALARDAN 'ANLAŞMAYA UYUN' ÇAĞRISI

Ryanair’in küçülme ve maliyet kesme planları gündeme gelirken, İngiliz sendikası Unite'tan tepki gecikmedi. Unite Ulusal Yetkilisi Oliver Richardson, taşıyıcı ile 2027 yılına kadar geçerli "çok yıllık bir maaş anlaşması" bulunduğunu hatırlatarak, bu anlaşmanın şirket performansına bağlı olmadığını ve Ryanair'in taahhütlerine uymasını beklediklerini açıkladı.

Uçak biletlerinde çift haneli zam yolda! Savaşın faturası yolcuya kesilecek

KIŞ TARİFESİ DARALTILIYOR

Artan maliyetlere karşı kış tarifesini daraltma kararı alan Ryanair, mevcut mali yılında yolcu sayısını yüzde 3 artışla 214 milyona çıkarmayı hedefliyor. Ancak CEO O'Leary; Orta Doğu ve Ukrayna'daki savaşların gidişatı, yakıt fiyatları, makroekonomik şoklar ve Avrupa'daki hava trafik kontrolörlerinin grevleri nedeniyle yıl sonu kâr öngörüsünde bulunmak için henüz erken olduğunu vurguladı.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: HABER MERKEZİ

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